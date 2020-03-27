Роспотребнадзор попросил ускориться с электронным контролем за гражданами

Возвращающиеся из-за границы на Родину россияне — вызов для санитарных служб с точки зрения борьбы с распространением коронавируса COVID-19 в стране, считает глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач Анна Попова.

Она отметила, что важен контроль за самоизоляцией вернувшихся из стран с неблагоприятной эпидемической ситуацией. Сейчас идет третья волна возвращения. Первая была в февральские праздники, вторая – в мартовские. Только 27 марта через терминал F Шереметьева в Россию вернулись более шести тысяч человека. Все они уведомлены о режиме изоляции, подчеркнула Анна Попова га заседании координационного совета по борьбе с распространением с коронавирусом. Заседание из Дома правительства показал телеканал "Россия 24".

"Очень надеемся, — добавила главный санитарный врач России, — что наши сограждане будут ответственно относится ко всем требованиям, которые сегодня предъявляются".

Но, учитывая опыт других стран, Анна Попова попросила премьера Михаила Мишустина поручить ускорить работу по электронному контролю за теми, кто обязан соблюдать ограничения. Такая работа ведется в России успешно, но ее надо ускорить, подчеркнула Попова.

На 27 марта в России диагноз "коронавирус" поставлен 1036 людям. Трое пациентов от коронавирусной инфекции скончались. Все эти случаи приходятся на российскую столицу. 45 человек выздоровели.

Глава российского правительства Михаил Мишустин пообещал оказать помощь оставшимся за рубежом россиянам вернуться, а также добраться до дома тем иностранцам, которые находятся в России. Такое поручение МИД, Минтрансу и Росавиациии уже подписано.

В российских лабораториях на коронавирус протестированы почти 193 тысячи россиян, проведено 250 тысяч исследований. При этом, как подчеркнули в Роспотребнадзоре, используется пять российских тест-систем. Они обладают максимальной чувствительности и выявляют единичные копии коронавируса, что не уступает по чувствительности лучшим мировым аналогам.

Кроме того, министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что оформляются документы на использование еще одной тест-системы быстрого обнаружения коронавируса, а еще три тест-системы прошли испытания и находятся в стадии регистрации.

Коронавирусом сейчас мире заразились почти 522 тысячи человек, зафиксировано почти 24 тысячи смертельных исходов.