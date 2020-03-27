Историк-расчленитель Соколов просил о домашнем аресте, но ему продлили обычный

Историку Олегу Соколову продлили срок содержания под стражей, отказав в домашнем аресте. Соответствующее решение вынес Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга, удовлетворив ходатайство следствия.

Олегу Соколову предстоит пробыть под стражей до 23 сентября 2020 года. Защита, в свою очередь, просила, чтобы его выпустили из СИЗО под домашний арест из-за ситуации с коронавирусом COVID-19. В настоящий момент историк находится в "Бутырке". Как сообщает ТАСС, участие в заседании Соколов принимал посредством видеосвязи.

Накануне адвокатские палаты Москвы и Санкт-Петербурга рекомендовали защитникам ходатайствовать об изменения меры пресечения людям пожилого возраста в связи с эпидемиологической ситуации. Адвокат Соколова Александр Почуев в суде заявил, что обязан соблюдать эти рекомендации. Он отметил, что его подзащитный — пожилой человек, которого необходимо отправить под домашний арест.

Олег Соколов заявил во время заседания, что его отец находится при смерти. "Зачем его лишать возможности со мной попрощаться?", — отметил историк. Также он сообщил, что его мать также находится в тяжелом положении.

Прокурор, в свою очередь, заявила, что оснований для изменения меры пресечения нет.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга начнет рассматривать по существу дело историка 9 апреля.

Трагический инцидент, получивший широкую общественную огласку, произошел в ноябре 2019 года. Олега Соколова застали с поличным, когда он пытался утопить в реке Мойке останки убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Фрагменты тела пострадавшей также были обнаружены в квартире историка.



Убитая была возлюбленной Соколова. По данным следствия, преступление историк совершил в ходе бытового конфликта на почве взаимной ревности.

Ранее Олег Соколов дал первое интервью "Прямому эфиру". По словам историка, он глубоко раскаивается в своем поступке и до сих пор не может понять, как это произошло.