Решение Путина поехать в Коммунарку было неожиданным

Решение Владимира Путина поехать в больницу в Коммунарке было неожиданным, а сам визит в медучреждение прошел без подготовки. Об этом в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Как правило, приезду президента куда-то предшествуют подготовительные работы, приезд передовой группы. Сейчас мы ехали без подготовки вообще", — сообщил Песков, отметив, что "все определялось по ходу".

Президент решил поехать в Коммунарку после совещания по ситуации с коронавирусом, когда стало известно, что число заболевших в России растет быстрыми темпами.

Песков рассказал, что главный врач больницы Денис Проценко не знал, что приедет глава государства: "Он вышел встречать Попову и Голикову, и предстал перед ним президент Российской Федерации".

Между тем, интервью программе Дмитрий Песков давал дистанционно. На его столе помимо записной книжки, смартфона и семейных фотографий можно было увидеть также бесконтактный градусник, бутылку с антисептиком и желтую папку с материалами по COVID-19.