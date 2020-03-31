Обзор Samsung Galaxy S20 Ultra: телефонный экстремизм

"Больше! Больше! Ещё больше!" - такие пожелания, наверно, высказывали пользователи в ходе маркетинговых исследований, проводившихся Samsung (но это не точно). А, может быть, это стучал кулаком по столу один из топ-менеджеров южнокорейской компании на совещании с подчинёнными. Так или иначе, Samsung выпустила смартфон в новом для себя классе - суперфлагманов, смартфонов в классическом дизайне, но с экстремальными характеристиками - Galaxy S20 Ultra.

У Apple есть "Pro Max" с максимальным ценником в 132 000 рублей, у Huawei - Mate 30 RS Porsche Design за 1700 евро, вот и Samsung подтянулась, пусть пока ценообразование и не так агрессивно - за Galaxy S20 Ultra придется отдать 1400 долларов в США или 99 990 рублей в России. На вопрос "За что столько денег?" отвечают фейерверком цифр: 108 мегапикселей, 120 герц, 100-кратное увеличение, 5000 миллиампер-часов, 6,9 дюйма. Я тестировал "ультрафон" две недели и в этом обзоре Samsung Galaxy S20 Ultra готов поделиться впечатлениями.

Обзор Samsung Galaxy S20 Ultra: дизайн, удобство

Впечатление первое - его очень много. Даже без чехла (а чехол к такому недешевому аппарату купить, вероятно, стоит) в руке приходится удерживать 222 грамма в габаритах 167 на 76 на 8,8 мм. И последняя цифра - толщина - не учитывает массивный (ультрамассивный?) выступ камеры. Но есть от такого большого "нароста" и польза с точки зрения эргономики: когда набираешь что-то на Galaxy S20 Ultra, лежащем плашмя на столе, он не качается. Избавиться от выступа можно, натянув на аппарат любой чехол.

Дизайн у S20 Ultra какой-то безликий - прошлогодние Galaxy Note10/10+ выглядят более стильно, оригинально и футуристично. Цвета для топовой модели линейки Galaxy S20 ограничены двумя консервативными вариантами: чёрным и серым. В Samsung говорят, что такой выбор основан на статистике продаж, дорогие аппараты в ярких цветах спросом не пользуются. Хотя, как мне кажется, уж в красном-то "гоночном" цвете новинку точно покупали бы не хуже, чем в "мышином" или "мужском дефолтном". А так владельцам "ультрафона" остаётся выделяться только характерным "фотовыступом" и размерами.

Удобен ли Galaxy S20 Ultra? Нет, этот смартфон про другое. Фотографировать "ультрой", держа аппарат одной рукой, боязно. Возможно, будь центр тяжести ближе к нижней части корпуса, такого страха и не возникало бы. А так он примерно посередине, и кажется, что смартфон того и гляди выскользнет из руки. Так что - держите крепче. И когда разблокируете телефон встроенным в экран датчиком отпечатков - тоже. Он расположен на пару сантиметров ниже места, где мой большой палец оказывается при естественном хвате, так что приходится отрабатывать неестественные движения. Зато срабатывает датчик быстро и почти без сбоев, в том числе и когда руки влажные.

Обзор Samsung Galaxy S20 Ultra: экран

Второе впечатление: дисплей великолепный. По яркости и цветопередаче это лучший на сегодня смартфонный экран на рынке. При этом матрицу с максимальным разрешением 3200 на 1440 пикселей (которое, вообще-то, не стоит использовать - об этом ниже) и диагональю 6,9 дюйма уместили в корпусе, на полтора миллиметра более узком, чем у полугодовалого Galaxy Note10+ с 6,8-дюймовым экраном. Но объясняется это не волшебством, а пропорциями: у "ультры" экран на несколько миллиметров "выше" (пропорции 20:9), а вот ширина видимой области - немного меньше, чем у "ноута" (у него пропорции 19:9).

Что бросается в глаза и, кроме этого, очень заметно тактильно - радикальное уменьшение боковых изгибов экрана. Начиная с Galaxy S8 Samsung настойчиво демонстрировала своё технологическое преимущество в производстве гибких OLED-матриц и лихо загибала по краям дисплеи. Многим пользователям это не нравилось, ведь картинка на изгибах тускнеет, мешают случайные нажатия, легче разбить. Теперь, когда гнут экраны по краям почти все китайские производители, Samsung от этого тренда решила отойти. Изгибы есть, но едва заметные - буквально в миллиметр-полтора.

У Samsung есть и другие большие и мощные смартфоны с отличными дисплеями - те же Note10 и Galaxy S10+, так чем же новинка особенная? Есть одна фишка, появившаяся только в линейке S20 - повышенная частота обновления дисплея. Обычно у смартфонов она составляет 60 герц - то есть изображение обновляется 60 раз в секунду. Как правило этого достаточно, чтобы мозг при движении картинки соединял все кадры в плавную последовательность и анимация на экране не казалась дерганой. Но, как выясняется, если картинка начнет обновляться вдвое чаще, движение элементов на экране покажется более плавным и приятным нашему мозгу.

Возможно тут дело в индивидуальных особенностях восприятия, но все мои попытки испытать вау-эффект от 120-герцевого дисплея окончились неудачей. Разница, безусловно, видна, картинка и правда приятнее, но это явно не тот уровень технологического кайфа, который сам по себе способен заставить расстаться со 100 тысячами рублей. И важно помнить - по умолчанию экран работает на 60 герцах, повышенную частоту нужно включать самостоятельно в настройках экрана. При этом разрешение придется снизить с QuadHD+ до FullHD+, иначе опция будет недоступна. Зато после активации 120 герц работают на Galaxy S20 Ultra всегда и везде, а не только в определенных условиях, как у некоторых других смартфонов с "разогнанными" экранами.

Обзор Samsung Galaxy S20 Ultra: фото и видео

Впечатление третье: камера - одна из лучших на рынке. То есть она отличная, снимает на уровне других флагманских смартфонов, но, как и в случае со 120-герцевым дисплеем, вау-эффекта нет. Качество повседневной съемки если и улучшилось по сравнению с флагманами Samsung 2019-го года, то незначительно, хотя и без впечатляющих технологических нововведений не обошлось.

Основная задача 108-мегапиксельного сенсора основной камеры - воздействовать на впечатлительных потребителей магией больших чисел. При ярком свете датчик позволяет сделать огромное по разрешению (и, соответственно, объему занимаемой памяти) фото, на котором можно рассмотреть мельчайшие детали (пример - здесь). Но по умолчанию Glaxy S20 Ultra объединяет данные с девяти соседних пикселей матрицы, чтобы максимизировать светочувствительность, динамический диапазон и цветопередачу. Получается 12-мегапиксельный кадр с разрешением "как у всех", но очень качественный.

Одним только сверхчетким датчиком арсенал "ультракамеры" не ограничивается. Другой модуль, для съемки "вдаль", оснащен 48-мегапиксельной матрицей и перископной оптикой с примерно 4-кратным зум-фактором. Модуль отлично - то есть без видимого ухудшения изображения - работает при зуме до пятикратного и, с некоторыми оговорками, до 10-кратного. В маркетинговых целях добавили и возможность 100-кратного зума, результат впечатляет, но чисто как инженерная диковина, а не эстетически - как правило на снимках с таким зумом почти ничего не разобрать. Сверхширокоугольный объектив сопряжен с 12-мегапиксельным датчиком. Его возможности идентичны тем, что были у "сверхширика" Note 10, а автофокуса по-прежнему нет.

Наконец, третье технологическое достижение разработчиков камеры Galaxy S20 Ultra - видео в 8K. Да, смартфон его правда снимает. И нет, скорее всего вы не будете пользоваться этой функцией. Для записи в 8K используется центральная часть сверхчеткого сенсора, в итоге захватить широкую панораму не получится (если только не установить смартфон на квадрокоптер). И стабильной картинки можно добиться, только если изо всех сил стараться держать смартфон неподвижно, либо закрепить его на штатив. Кроме того, зум в этом режиме зафиксирован, менять его во время съемки не получится. Приятный бонус: видео в 8K можно и редактировать прямо на телефоне, и вытаскивать из него отдельные кадры в качестве высокочетких фото.

Скачать образец видео в 8K (30 секунд, около 300 мегабайт) можно по этой ссылке.

Все фото и видео, снятые во время тестирования, можно просмотреть по этой ссылке.

Зато при съемке видео в 4K при 60 кадрах в секунду никаких ограничений нет: и стабилизация работает, и на сверхширокоугольную камеру переключиться можно, чтобы захватить в кадр побольше. При снижении частоты до 30 к/с доступна съемка в режиме HDR+. По сравнению с прошлогодними флагманами улучшилась и стабилизация в 4K, и динамический диапазон. Наконец, нужно похвалить и селфи-камеру - 40-мегапиксельный датчик снимает великолепно. С примерами съемки камерой Samsung Galaxy S20 Ultra можно ознакомиться по этой ссылке.

Обзор Samsung Galaxy S20 Ultra: производительность, звук

Впечатление четвертое: проблем ни с производительностью, ни с автономностью у Galaxy S20 Ultra не обнаружено. Что касается мощности, ее запаса у новейшего процессора Samsung - Exynos 990 - хватит еще на много лет. В AnTuTu эта система-на-чипе показывает чуть больше баллов, чем прошлогодний флагманский чип Qualcomm, Snapdragon 855+, но уступает новейшему 865-му. В Geekbench 5 Exynos 990 оказывается слабее и 885+, и Apple A13 в iPhone 11, и Kirin 990 (Samsung и Huawei интересно совпали в номенклатуре чипов) в Huawei Mate 30 Pro. Отмечу: "слабее" в тестах - не значит, что хоть кто-то способен заметить это в повседневном использовании. Зато в тестах и играх греется аппарат весьма умеренно, при видеосъемки в 4K или 8K нагрев заметен даже сильнее.

Емкость аккумулятора у Galaxy S20 Ultra рекордная - таких больших батарей, на 5000 мА*ч, Samsung в свои флагманы еще не ставила. Цель ясна: смартфон со "сверхбыстрым" экраном и 5G должен при повышенном энергопотреблении разряжаться хотя бы не быстрее, чем предшественники. Но 5G россиянам в обозримом будущем не грозит (и за границей тоже - 5G в российской версии смартфона отключено на программном уровне), а переключение с 60 на 120 Гц при разрешении 1080p увеличивает расход батареи не более, чем на 10%. Так что решительно никаких проблем с автономностью: аппарат стабильно обеспечивает шесть часов экранного времени, даже с запасом, и даже если играть в игры. На скриншоте видно, что без малого два часа игры в PUBG Mobile обошлись примерно в треть емкости аккумулятора.

Еще отдельно порадовал звук встроенных динамиков - так хорошо флагманы Samsung еще не звучали. А вот 3,5-мм аналоговый аудиоразъем не ищите, его тут нет. Как нет в продаже в России (в официальной и на данный момент) и самых прокачанных по оперативной и встроенной памяти модификаций. Все Galaxy S20 Ultra, продающиеся сейчас в России, оснащаются 12 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Расширить память можно карточками microSD емкостью до терабайта, пожертвовав одним из двух SIM-слотов.

Обзор Samsung Galaxy S20 Ultra: выводы

"Сумма технологий" в Samsung Galaxy S20 Ultra обеспечивает ему место в ряду самых продвинутых смартфонов 2020-го года: мощный процессор, великолепный экран, сумасшедшие возможности камеры. При этом аппарат вряд ли надолго останется уникальным - конкуренты быстро подтянутся (уже подтягиваются). И тогда на их фоне гораздо более заметными станут вещи не столь великолепные: и цена (хотя после падения рубля она уже почти на 200 евро ниже, чем в Европе), и невыразительный дизайн (с этим, правда, сейчас проблемы у многих), и неоптимальная эргономика, и совсем не "ультра"-емкий 128-гигабайтный встроенный накопитель. Не совершив революции, Galaxy S20 Ultra, тем не менее, наверняка найдет своего (хорошо обеспеченного) покупателя и не разочарует его - важно только перед покупкой хорошо представлять себе размеры и вес корпуса. А также то, насколько быстро при ваших привычках использования потребуется выделять второй SIM-слот под карту памяти.

Подведем итоги обзора Samsung Galaxy S20 Ultra

Плюсы:

Мощный процессор и быстрая память

Лучший в отрасли дисплей

Уникальные (но востребованные ли?) возможности съемки

Минусы:

Невыразительный дизайн

Скромный для суперфлагмана объем встроенного накопителя

Цена

Автор: Николай Белкин