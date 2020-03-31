Xiaomi отчиталась о рекордной выручке в 2019 году

Xiaomi закончила 2019 год позитивно. Выручка китайского производителя электроники за 2019 год составила приблизительно 205,84 млрд. юаней, что на 17,7% больше показателя предыдущего года. Валовая прибыль составила приблизительно 28,55 млрд. юаней, что на 28,7% больше показателя предыдущего года.

Скорректированная чистая прибыль составила приблизительно 11,53 млрд. юаней, что на 34,8% больше по сравнению с показателем предыдущего года. Прибыль на акцию составила 0,0423 юаня. Общий объем свободных наличных средств составил 66 млрд. юаней.

Китайский гигант заявил, что продажи в четвертом квартале подскочили до 56,5 миллиардов юаней (8 миллиардов долларов), по сравнению с 44,42 миллиардов юаней в том же квартале годом ранее. Валовая прибыль составила приблизительно 7,84 млрд. юаней (возросла на 38,5% по сравнению с показателем 4 квартала предыдущего года).

В четвертом квартале 2019 года скорректированная чистая прибыль Xiaomi составила 2,3 миллиарда юаней ($320 миллионов), увеличившись на 26,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания Refinitiv I/B/E/S оценила выручку Xiaomi в 4 квартале 2019 года в $7,83 млрд, а чистую прибыль — в $264 млн, сообщает TechCrunch.

Валовая прибыль составила приблизительно 7,84 млрд. юаней (возросла на 38,5% по сравнению с показателем 4 квартала предыдущего года).

Xiaomi сообщила, что ее запасы наличности увеличились, и компания планирует продолжать инвестировать в такие международные регионы, как Индия, ее крупнейший зарубежный рынок. Руководители компании Xiaomi заявили в ходе телефонной конференции с журналистами, что они надеются, что после 21-дневной блокировки, введенной в Дели в начале этого месяца для сдерживания распространения вспышки коронавируса, рынок "покажет признаки восстановления" в течение двух-трех месяцев.

Производитель смартфонов № 2 в Китае заявил, что зарубежный спрос на продукцию "несомненно" будет зависеть от вспышки коронавируса, но в настоящее время компания считает, что воздействие поддается контролю. Вендор предупредил, однако, что его рекламный бизнес может быть подвержен потенциальному воздействию, если клиенты сократят свои бюджеты.

В феврале и марте 2020 года у Xiaomi произошли временные сбои в производстве, но с тех пор производственные мощности восстановились до 80% — 90% от нормального уровня.

Для рынка материкового Китая, во время пика эпидемии, продажи компании Xiaomi в оффлайн-точках пострадали, так как большинство магазинов были закрыты или работали сокращенные часы со значительно меньшим количеством покупателей. Однако, благодаря своим преимуществам в онлайн-каналах, Xiaomi пострадала относительно меньше.

В отношении зарубежного рынка, с сильным мировым присутствием и постоянной экспансией на новые рынки, компания Xiaomi сохраняет оптимизм относительно долгосрочного потенциала зарубежных рынков. Примечательно, что пользовательский трафик интернет-услуг компании Xiaomi, таких как видео и онлайн-игры, демонстрирует устойчивый рост по мере того, как люди остаются дома.

Xiaomi заявила, что валовая прибыль от продажи смартфонов, крупнейшего источника ее доходов, увеличилась с 6,1% в 4 квартале 2018 года до 7,8% в 4 квартале 2019 года. Операционная система MIUI на платформе Android в настоящее время насчитывает 309,6 млн. активных пользователей в месяц по сравнению с 292 млн. в сентябре прошлого года. Из 309,6 млн пользователей MIUI 109 млн живут на материковом Китае, говорится в сообщении.

"Несмотря на препятствия, вызванные китайско-американской торговой войной и глобальным экономическим спадом, в 2019 году компания Xiaomi достигла хороших результатов, так как наш доход впервые превысил 200 млрд. юаней", — сказал Лэй Цзюнь, основатель и главный исполнительный директор компании Xiaomi.

"В Xiaomi мы твердо верим, что наш долгосрочный успех в бизнесе основан на технологических инновациях, и с этой целью мы планируем инвестировать 50,0 млрд. юаней в течение следующих пяти лет, так как мы неустанно фокусируемся на технологических инновациях и пользовательском опыте для роста нашей лояльной пользовательской базы", добавил глава Xiaomi.