Обзор смартфона Honor View 30 Pro: рациональный флагман

Почти все мыслимые флагманские возможности в смартфоне за 37 000 рублей от одного из ведущих мировых производителей — возможно ли это? В Honor настаивают, что да. В этом обзоре Honor View 30 Pro разберемся во всех плюсах и минусах флагманского смартфона, бережно относящегося к пользовательскому кошельку.

Обзор Honor View 30 Pro: дизайн, удобство

Выглядит новейший флагман бренда Honor как и положено топовому смартфону в 2020-м году: большой, почти безрамочный и с прямоугольным "фотовыступом" на задней панели, в котором размещены вспышка и три объектива. Экран плоский — на практике так удобнее, чем когда стекло загибается на краям, хотя, возможно, внешний вид получается менее эффектный. А вот задняя панель Honor View 30 Pro элегантно "стекает" к металлической раме. Благодаря этому корпус удобнее ложится в руку, несмотря на внушительные габариты: 162,7 75,8 8,8 мм. Весит смартфон 206 граммов.

Цветовых варианта в официальном онлайн-магазине Honor есть два. У нас на тесте побывал смартфон в цвете "полночный черный": матовая черная рамка сочетается с глянцевым стеклом. На первый взгляд — обычный черный цвет, но под определенным углом блики в нем становятся фиолетовыми. То есть одновременно и требования сторонников консервативного дизайна соблюдены, и скучным телефон не назовешь.

Второй доступный окрас — "голубой океан". Он малого того что яркий, насыщенно-синий, так еще и текстура необычная: материал одновременно и матовый, и полупрозрачный. Больше всего поверхность похожа на отшлифованный морем осколок стекла. И смотрится красиво, и заодно отпечатки пальцев становятся малозаметными.

Кстати, об отпечатках. Разблокируется смартфон при помощи дактилоскопического сканера, встроенного в плоскую кнопку включения на левом ребре корпуса. Нажимать ее для разблокировки не нужно, достаточно прикосновения к датчику. И быстро, и удобно — ведь площадка сканера размещена точно там, где естественным образом оказывается большой палец, когда берешь смартфон в руку.

Обзор Honor View 30 Pro: экран, звук

6,57 дюйма — такова диагональ IPS-дисплея Honor View 30 Pro. То есть мало не покажется, при этом границ разумного в смысле размеров смартфон тоже не переходит — и в карман помещается, и при использовании из руки не пытается сбежать. Конечно, сторонникам компактных аппаратов он вряд ли подойдет. Но те, для кого смартфон все больше становится главным повседневным цифровым устройством, простор экрана оценят.

И его качество тоже: разрешения FullHD+ вполне достаточно, увидеть отдельные пиксели невооруженным глазом невозможно, а цветопередача и яркость матрицы для технологии IPS — на максимальном уровне. Единственное "но" по сравнению с OLED-экранами — черный цвет тут не такой глубокий. На экран уже на фабрике наклеена защитная пленка, так что покупать ее и клеить самостоятельно не придется.

Размещенный у верхнего края дисплея динамик — только для разговоров, стереопару с нижним он при воспроизведении музыки, видео или в играх не образует. Зато единственный мультимедийный "спикер" Honor View 30 Pro выдает громкий и четкий звук. Аналогового 3,5-мм аудиоразъема у смартфона нет, но Bluetooth поддерживает высококачественные кодеки LDAC и AAC (нет только aptX), так что хороший звук в совместимых наушниках гарантирован.

Обзор Honor View 30 Pro: камера

Пожалуй, это важнейший раздел обзора — ведь фотовозможности являются главным козырем Honor View 30 Pro, аппарат получил 122 балла в тесте DxOMark (133 балла за фото и 100 за видео). Можно придираться к тому, что дизайн у аппарата без изюминки, что экран не OLED, что нет стереодинамиков или аналогового аудиоразъема. Но вот к камере (особенно с учетом цены смартфона) придраться сложнее всего.

Подход к ее разработке у инженеров Honor был предельно рациональный. Есть три ключевых фотомодуля — основной, телевик, сверхширокоугольник — и нет ничего лишнего, "для галочки", вроде ToF-камер или крошечных двухмегапиксельных "макро". Главный широкоугольный объектив со светосилой f/1.6 работает в связке с большим 40-мегапиксельным сенсором типоразмера 1/1.7". По умолчанию данные с четырех пикселей объединяются, чтобы формировать качественное изображение размером 10 мегапикселей даже ночью. Можно делать и сверхчеткие 40-мегапиксельные снимки — но только при достаточном освещении, да и памяти они занимают много.

Вот некоторые примеры фото, сделанных на Honor View 30 Pro. Чтобы просмотреть оригинал в новой вкладке, нажмите на изображение:

Телеобъектив в паре с 8-мегапиксельным сенсором обеспечивает съемку фото и видео с 3-кратным оптическим зумом. При этом 5-осевая оптическая стабилизация (она есть и на основном объективе) гарантирует четкие фото и плавные видео. Режим 5-кратного гибридного зума вполне рабочий (в том числе, при слабом свете): чтобы заметить потерю качества, нужно тщательно вглядываться в изображение. Максимально доступный цифровой зум — 30-кратный, но вряд ли такая "шпионская" съемка будет востребована у многих пользователей.

Последовательно: фото сверхширокоугольным объективом, основным, зум 5х, 10x и 30х.

Третий объектив — сверхширокоугольный, с 12-мегапиксельным сенсором с соотношением сторон 16:9 — в Honor решили назвать "кинообъективом". Действительно, он без проблем снимает 4K-видео, которое при таком угле обзора выглядит очень даже кинематографично. Единственный нюанс: при съемке с рук все же надежнее использовать рекомендованное в настройках разрешение 1080p. В нем стабилизация работает максимально эффективно, и видео выглядит, как будто снято с использованием стедикама. Результат съемки во время ходьбы приятно удивляет — картинка почти не дергается.

Поскольку, в отличие от смартфонов некоторых именитых конкурентов, сверхширокоугольный фотомодуль Honor V30 Pro оснащен автофокусом, он прекрасно делает макроснимки (нужно только активировать специальный режим), а при видеосъемке уверенно держит объект в зоне резкости. При желании Honor View 30 Pro позволяет, не останавливая видео, менять степень зума экранным ползунком. К сожалению, результат не идеальный — при переключениях между объективами видео дергается, заметно меняется его четкость и цветопередача.

На всех трех камерах доступна не только съемка 4K-видео, но и ночной режим с использованием искусственного интеллекта, и гибридный (фазовый + лазерный) автофокус. Результаты ночной съемки у Honor View 30 Pro — одни из лучших в отрасли, при этом часто камера справляется прекрасно и без активации специального ночного режима. Если его включить, теневые участки станут посветлее, а цвета — насыщеннее, многим такая картинка придется по душе.

Фронтальная камера у Honor View 30 Pro сдвоенная и размещена в вытянутом вырезе в левом верхнем углу экрана. Модуль со стандартным углом обзора 32-мегапиксельный и выдает четкие снимки с правдивым балансом белого и хорошим динамическим диапазоном. Картинка с широкоугольного 8-мегапиксельного модуля не такая четкая, зато помогает без проблем уместить в кадр нескольких человек. Для селфи-камеры тоже доступен ночной режим.

Обзор Honor View 30 Pro: начинка, производительность

Как и в случае с камерой, вычислительная начинка Honor View 30 Pro не уступает флагманским устройствам, даже стоящим вдвое дороже. В смартфоне использован процессор HiSilicon Kirin 990 5G — самый продвинутый на данный момент в линейке Huawei. На таком же чипе работает и 5G-версия Huawei Mate 30 Pro, он же применяется и в недавно анонсированных смартфонах линейки Huawei P40. Хотя возможность подключения к сетям 5G в России у смартфона заблокирована, остальные преимущества 5G-версии Kirin перед обычной сохранились. Это дополнительный, третий, нейросопроцессор и чуть более высокие тактовые частоты шести из восьми ядер. В рейтинге AnTuTu смартфон получает более 460 000 баллов, значимо уступая лишь устройствам со свежайшим чипом Qualcomm Snapdragon 865 — они набирают примерно на сто тысяч баллов больше.

Памяти у Honor View 30 Pro более чем достаточно — 8 ГБ оперативной и 256 встроенной быстрого стандарта UFS 3.0. Поддержки карт microSD не предусмотрено, но при такой емкости накопителя с нехваткой места столкнутся разве что самые увлеченные съемкой видео в 4К пользователи.

Одним из ключевых преимуществ современных флагманских смартфонов является быстрая зарядка, и Honor View 30 Pro тут тоже выступает вполне по-флагмански. Хотя встроенный аккумулятор довольно емкий — 4100 миллиампер-часов, хватает на 5-6 часов экранного времени — штатное скоростное зарядное устройство мощностью 40 ватт заполняет его менее, чем за час. Достаточного на большую часть дня заряда в 80% батарея достигает вообще за полчаса. Чуть больше времени потребует скоростная беспроводная зарядка — поддерживаются режимы вплоть до 27 ватт.

Кстати, при покупке Honor View 30 Pro в официальном магазине можно выбрать фирменное беспроводное зарядное устройство в качестве подарка. Наконец, есть и реверсивная (обратная) беспроводная зарядка — активировав этот режим, можно заряжать аксессуары или другие смартфоны, приложив их к задней панели Honor View 30 Pro.

Обзор Honor View 30 Pro: особенности программного обеспечения

Как и все уважающие себя флагманские Android-аппараты, Honor View 30 Pro работает на новейшей версии мобильной платформы Google — Android 10. Это значит, среди прочего, что на системном уровне поддерживается темное оформление (в сторонних программах тоже), и гибко настраиваются разрешения для приложений.

Но из-за американских санкций Honor View 30 Pro лишен сервисов и приложений Google. Вместо них аппарат полагается на собственное программное обеспечение, в составе которого — магазин приложений и игр AppGallery. Вот как он выглядит:

Поскольку там пока есть не все, многие программы приходится ставить из сторонних сторов или вручную, скачивая APK-файлы. Но единственное реально непреодолимое ограничение — невозможность использовать бесконтактные платежи через Google Pay, остальные проблемы так или иначе решаемы: либо скачиванием приложений на стороне, либо использованием альтернатив гугловским программам. Информации о конкретных процедурах (как и опытных пользователей, готовых помочь советом) на тематических форумах в рунете более чем достаточно.

Важно отметить — в последние месяцы заметно расширился ассортимент приложений в AppGallery, и не только российских. Huawei активно работает с отечественными и зарубежными разработчиками, максимально облегчив им размещение ПО в своем магазине. В итоге там есть уже и Microsoft Office, и приложения-клиенты всех крупнейших банков, включая "Сбербанк", полный набор ПО "Яндекса" (и "Музыка", и "Браузер", и "Такси", и "Навигатор", и "Переводчик") и Mail.Ru ("Почта", "Облако", ВКонтакте, "Одноклассники"), популярные онлайн-кинотеатры (Okko, Megogo, ivi) и интернет-маркетплейсы (Ozon, Beru, Aliexpress), и даже приложения с госуслугами — как федеральное, так и московское. С играми ситуация чуть похуже: есть "Танки", Asphalt 9 и Fortnite, но нет пока PUBG Mobile или Minecraft.

Главное, что при установке приложений на Honor View 30 Pro даже не из магазина AppGallery пользователь всегда может быть уверен: смартфон предупредит его, если в безопасности устанавливаемого ПО возникнут сомнения. Например, в моем случае система подтвердила "чистоту" загружаемых из Amazon Store Facebook и Instagram, но предупредила, что я действую на свой страх и риск, в момент установки скачанного с APKPure WhatsApp. В самом же магазине AppGallery действует четырехступенчатая защита от угроз, определяющая вредоносное ПО до того, как оно попадет в магазин.

Обзор Honor View 30 Pro: выводы

Да, Honor View 30 Pro — действительно флагманский смартфон, просто с гуманной ценой. Это подтверждает как одна из лучших на сегодня камер, одинаково профессионально снимающая фото и видео, так и мощность оснащенного нейросопроцессорами чипа Kirin 990. Камера избавлена от ненужных наворотов и обеспечивает главное: возможность выбрать в конкретной ситуации подходящий объектив из трех и получить качественный снимок или видео практически в любых условиях.

Аппарат сочетает просторный экран и неплохую эргономику, вклад в которую вносит удобно расположенный сбоку сканер отпечатков пальцев. Использование в экране качественной IPS-матрицы вместо OLED позволило, не повредив пользовательскому опыту, заметно снизить цену устройства. А батарея, пусть номинально и не рекордно емкая, может очень быстро заполняться штатным проводным ЗУ или просто быстро — беспроводным. Что касается отсутствия гугловских приложений и сервисов, то это, конечно, не может не смущать привыкших к Google Play пользователей. Но динамика расширения ассортимента магазина AppGallery и вообще темпы развития альтернативной экосистемы сервисов внушают осторожный оптимизм.

Подведем итоги обзора Honor View 30 Pro:

Плюсы:

- Одна из лучших на сегодня смартфонных камер

- Разумная цена

- Эргономичный дизайн с боковым датчиком отпечатков

- Просторный экран

- Мощный процессор Kirin 990

Минусы:

- Для установки приложений, которых нет в AppGallery, потребуются дополнительные шаги

- Нельзя использовать бесконтактные платежи Google Pay

- Нет стереодинамиков, слота microSD и аудиоразъема

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