На подавление беспорядков в Вашингтоне направлены спецподразделения

Генпрокурор США Уильям Барр дал указание Федеральному бюро тюрем США направить в Вашингтон и в Майами группы по ликвидации беспорядков.

Как передает "Интерфакс", об этом сообщают американские издания USA Today и The Washington Post.

В Вашингтон направлено элитное антитеррористическое спецподразделение ФБР Hostage Rescue, сотрудники которого будут искать жителей США, которые покинули свои штаты для того, чтобы участвовать в протестных акциях в других частях страны.

Президент США Дональд Трамп призвал губернаторов активнее арестовывать арестовывать нарушителей правопорядка.

Беспорядки в стране начались после того, как 25 мая при задержании полицейскими в городе Миннеаполис был убит афроамериканец Джордж Флойд.

Примерно 17 тысяч национальных гвардейцев были введены в города, где проходят протесты. Ряд мэров, в том числе глава Вашингтона Мюриел Баузер, объявили о введении комендантского часа.