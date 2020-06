Такого Америка не видела полвека: протесты против расизма охватили более половины Штатов

26 из 50 штатов США активировали нацгвардию для реагирования на масштабные беспорядки, а сенаторы-республиканцы требуют от Дональда Трампа задействовать федеральный Закон о восстании, чтобы развернуть в эпицентрах бунта армию. Пока Америка рассматривает новые кадры того, как умирал Джордж Флойд, а в эфире CNN рассказывают о том, что в досье обвиняемого в его убийстве офицера полиции было 18 жалоб на превышение полномочий, демократы и республиканцы не упускают шанс попиариться перед выборами 3 ноября. Джо Байден вышел на улицы и приобнял протестующих, Барак Обама выпустил статью с названием "Как сделать этот момент поворотным для реального времени", а Трамп обвиняет всех и сразу в Twitter.

- No justice — no peace! No justice — no peace! ("Нет правосудия — не будет мира!") – скандируют манифестанты.

Введенная в Миннеаполис национальная гвардия вступила в противостояние с протестующими. Мирный протест или нет — в городе, где введен комендантский час, уже разбирают: распыляют слезоточивый газ и стреляют резиновыми пулями.

Досталось и участникам митинга прямо в соседнем с Миннеаполисом Сент-Поле.

Все эти дни главной целью протестующих остается Капитолий штата Миннесота. Охраняют его лучше, чем Белый дом. В кольце обороны и полицейские, и национальные гвардейцы. Есть и бронетехника, явно списанная из Пентагона, и видавшая виды где-нибудь в Афганистане или Ираке.

Для обеих этих стран появление солдат из США закончилось гражданской войной. Но внутренний конфликт теперь стучится в двери самих американцев. Пожилой мужчина, проходивший мимо митинга посмел высказать мнение, что не только жизни черных имеют значения. Старика прогнали.

"Идите в свои районы. Жгите свои дома", — говорит он, уходя.

А вот журналистов полицейские не щадят. На видео попало, как один из полицейских специально распыли перцовый баллончик в лицо корреспондента РИА Новости Михаила Тургиева.

На линии выстрелов резиновыми пулями оказался и корреспондент Deutsche Welle. Во время прямого включения ему угрожали арестом.

"Не стреляйте в нас! Мы – журналисты, пресса. У нас прямой эфир!, — просят европейские журналисты.

С теми, кто попал за дело, и вовсе не церемонятся. Оттеснив задержанных от сочувствующих, полицейские надевают на арестованных пластиковые наручники. В группе поддержки оказывается и говорящая по-русски девушка.

"Жизнь черных людей нельзя переделать. Они уже мертвые. И они постоянно в них стреляют. Я очень рада, что в СССР не было расизма, а тут в Америке есть расизм", — заявляет на камеру Сайкал Канедова.

Но это как сказать. Выходцем с постсоветского пространства — уроженцем Винницкой области — был и сидевший за рулем автоцистерны, что влетела в толпу митингующих на мосту через Миссисипи. Водителя от суда Линча спасли полицейские. Протестующие разбили ему лицо.

Когда его отмыли, в участке сделали первое фото 35-летнего Богдана Вечирко. Жил недалеко от Миннеаполиса — в городке Отсего. Работал на транспортную компанию. Минимум трижды переводил деньги республиканской партии и на кампанию Трампа — в общей сложности 315 долларов. За плечами криминальная история — речь о домашнем насилии. Но это в США. А в соцсетях обнаружились фотографии Вечирко в камуфляже. Не исключено, что дома на Украине он служил в одном из так называемых добробатов в зоне АТО. Вечирко задержали без права освобождения под залог.

Беспорядками в США тем временем охвачены уже 140 городов, в 40 ввели комендантский час. Такого Америка не видела больше полувека с 1968 года, когда был убит Мартин Лютер Кинг. Полиция действует все жестче. В Лос-Анджелесе все едва не заканчивается наездом на одного из протестующих.

Толпа вышла на автотрассу. Люди расселись прямо на шоссе. В других городах Калифорнии царит хаос. Там нападают на людей.

Не щадят митингующих и в Филадельфии. С бронемашин в толпу летят газовые гранаты. В Бостоне сотрудники полиции сами разбили стекло своего внедорожника. Свидетели говорят, чтобы свалить вину на демонстрантов.

А в Атланте, штат Джорджия, студентов за нарушение комендантского часа вытаскивали из машины как преступников. Удивительно, что не покалечили. Мэр уволил двоих офицеров.

Жестко с нарушителями комендантского часа обращаются в Индианаполисе. Одного избили, другому на голову надевают пластиковый пакет.

В Солт-Лейк-Сити досталось никак не причастному пожилому человеку за то, что просто оказался на пути.

Атмосфера хаоса приводит к откровенным перегибам со стороны сотрудников полиции. Во Флориде офицер толкнул темнокожую женщину. Его коллега-афроамериканка вступилась за пострадавшую.

В Нью-Йорке для устрашения патрульный направил на протестующих боевой пистолет. Этим видео уже заинтересовалась прокуратура.

В крупнейшем городе Америки в минувшую ночь орудовали мародеры. Они грабили дорогие бутики в Сохо, вынесли дорогие магазины Chanel и Gucci.

Стычки и на Манхэттене. В руках полиции пластиковые щиты и дубинки. Пишут, что среди арестованных была даже дочь нью-йоркского мэра Ди Блазио Киара. Ее, правда, быстро отпустили.

В Вашингтоне полиция чуть не сбила с ног оператора Би-би-си. Но это мелочь по сравнению с тем, что происходило рядом. Там подожгли Епископальную церковь Святого Иоанна, службу в которой посещают все американские президенты. Эта церковь в двух кварталах от Белого дома. В пятницу вечером, когда протест бушевал прямо под его стенами, Дональда Трампа, его жену Меланью и сына Бэррона примерно на час уводили в бункер, где во время терактов 11 сентября прятался Дик Чейни.

В минувшую ночь у Белого дома — там впервые с XIX века отключили подсветку — пострадало около 50 сотрудников секретной службы. В них кидали коктейли Молотова.

Тем временем появилось еще одно видео ареста и гибели Джорджа Флойда. На кадрах с камеры наблюдения, установленной на забегаловке, в которой Флойд расплатился фальшивой двадцаткой, видно, что он активно сопротивлялся патрульным, сидя на заднем сидении их внедорожника. Оправдывает ли это Дерека Шовена — вопрос спорный. Решать суду, но там бывший офицер полиции появится в лучшем случае через неделю. Его первую встречу с правосудием перенесли из-за продолжающихся протестов.

***

Самый респектабельный район столицы США — в центре Вашингтоне разграблены магазины, сожжены автомобили. Результат волнений, которые не прекращаются в Америке уже неделю. Но следствием чего стали сами протесты? Вариантов предостаточно: в США за два месяца появилось 40 миллионов безработных, десятилетиями страна не решает острейший расовый вопрос, в разгар эпидемии коронавируса COVID-19, чтобы не заразились, из тюрем выпустили 17 тысяч заключенных.

Но винить себя американским политикам не с руки. Те, кто обычно дирижирует протестами по всему миру, виновных искали там, где привыкли. Бывшая советница Обамы по нацбезопасности Сьюзан Райс насоветовала зрителям CNN присмотреться к России. Ей кажется, что Москва организовала погромы в Америке.

"Основываясь на своем опыте, могу сказать, что это очень похоже на сценарий из российской методички. Я бы не удивилась, узнав, что Россия подстрекает обе стороны с помощью соцсетей. Не удивлюсь, если выяснится, что они каким-либо образом спонсируют их в той или иной форме", — предполагает экс-советница президента США Сьюзан Райс, дававшая совету Бараку Обаме с 2013 по 2017 годы.

Райс опиралась на внутренний голос. Она признала, что никаких разведданных не видела, у нее давно к ним нет доступа.

Обвинения бывшей чиновницы прокомментировали в российском МИДе.

"Те самые соцсети, которые, как вы полагаете, используются русскими для разжигания протестов в ваших городах, зарегистрированы в США, принадлежат американцам и законодательно регулируются оттуда же. Выйдите к вашим гражданам и, глядя им в глаза, скажите, что ими через YouTube" и Facebook руководят русские. А я посмотрю на американскую "исключительность" в действии", — дала отпор фантазиям Райс официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Власти Миннеаполиса сообщили, что 86 процентов задержанных за беспорядки — местные жители. Но версию о России, тем не менее, разносит вся либеральная рать. О руке Москвы в американских погромах пишет New York Times.

"Российские усилия, которые отслеживаются американскими спецслужбами, сводятся к тому, чтобы просто подтолкнуть белых националистов к более агрессивному распространению ненавистнических посланий и усилению их нападок. Российские оперативники, по словам многих официальных лиц, также пытаются подтолкнуть черные экстремистские группы к насилию, хотя каким образом это происходит, не уточняется", — дезинформирует своих читателей New York Times.

Читатели оказались подкованней авторов. Они вспомнили нападки на кампанию Трампа и попытку связать его с Кремлем. В комментариях напомнили — американские спецслужбы никаких подтверждений сговора не нашли. Трамп прокомментировал в Twitter.

"CNN, MSDNC, New York Times, Washington Post на сегодняшний день распространяют гораздо больше дезинформации, чем выдает любая другая страна, даже все страны вместе взятые. Фальшивые новости — враги народа", — лаконично заметил 45-й президент США.

Газеты пишут, что Трамп сейчас усиленно консультируется с губернаторами, полицией. Администрация ведет переговоры с организациями чернокожих по всей Америке, Коллективно решают, как усмирить протест. Не исключено, что лидеров афроамериканских движений пригласят на встречу в Белый дом.

Надев костюм, прикоснулся к протестам Джо Байден. Кандидат, недавно указывающий афроамериканцам, что голосовать им нужно по цвету кожи, стал максимально

"Мы — народ, страдающий от боли, но мы не должны позволить этой боли уничтожить нас. Мы — народ разъяренный, но мы не можем позволить своему гневу поглотить нас. Мы — истощенная нация, но мы не позволим нашему истощению победить нас", — с яростью уличного трибуна заявляет 77-летний кандидат в президенты.

Некоторых белых американцев сильные угрызения совести поставили на колени. Так полицейские извиняются перед чернокожими, а в Хьюстоне прихожане церкви просят прощения за годы расизма. Но судя по настроениям беснующихся мародеров, покаяние погромы не остановит. Страна готовится к очередной ночи хаоса.