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Беспорядки в США 1 час назад

1 июня 202023:57 Антон Подковенко

Пресечение беспорядков в США и РФ: оценка российской оппозиции

Пресечение беспорядков в США и РФ: оценка российской оппозиции

В США против агрессивно настроенной публики, подстрекателей и провокаторов применяют дубинки и резиновые пули, в худшем случае — стрельба боевыми. В России же "прогрессивные борцы с режимом" крайне сдержанно осуждают американских полицейских. В то время как российскую полицию за действия по пресечению беспорядков готовы едва ли не линчевать.

Американская полиция и Национальная гвардия стреляет на поражение резиновыми пулями в голову. Граната со слезоточивым газом вполне способна пробить череп. Мир видит залитые кровью лица не только манифестантов, но и журналистов.

"С самого начала протестов в Миннеаполисе полиция была полностью вооружена не только спецсредствами, но и деревянными дубинами; такие же дубины они применяли в Фергюсоне, в Балтиморе — их можно сравнить просто с бейсбольными битами, — говорит правозащитник Александр Ионов. — Разве получить бейсбольной битой по голове и резиновой пулей в голову - это демократия в 21 веке? Услышать бы, конечно, комментарии тех людей, которые российскую полицию ставят, как ужасную и плохую, а американцы - это вот лоно демократии".

А комментариев почти нет. Павел Чиков, Петр Верзилов — те еще правозащитники — пишут что-то робко в Твиттере. И всё.

"Отдельные выступления стали появляться сегодня, исключительно после того, как Симонян в Телеграмме написала, что почему-то не слышно наших либералов. И они очень аккуратно, чтобы ни в коем случае не тронуть спонсора и гегемона решили немножко возмутиться. Все либерально настроенные журналисты в России, на Украине и во всем мире молчат", — говорит Олег Ногинский, эксперт Научного центра Евразийской интеграции.

Хотя прессе в Штатах здорово достается. Резиновая пуля попала в репортера Deutsche Welle прямо во время прямого включения. Корреспонденту РИА Новости Михаилу Тургиеву полицейский в Миннеаполисе прыснул из баллончика в лицо перцовым спреем.

Одна девушка Саманта Шейдер кинула в полицейскую машину бутылку с зажигательной смесью, но она не взорвалась. Саманту арестовали, говорят, она кусалась по время за задержания. В общем девушке сейчас грозит пожизненное заключение.

А у нас Евгений Коваленко, который во время прошлогодних протестов запустил в омоновца мусорным баком, получил три с половиной года колонии. Есть разница?

"Сроки в виде трех и пяти лет лишения свободы никак не вписываются в сроки, которые предусмотрены американским законодательством — это вплоть до пожизненного лишения свободы, — говорит подполковник запаса МВД РФ Олег Иванников, директор благотворительного учреждения "Право и порядок". — И поэтому многие псевдолиберальные оппозиционеры этим пользуются, провоцируют полицию, пытаются таким образом поймать определенный хайп и свои повысить политические бонусы".

Тем летом, когда науськанная условными либералами толпа в Москве сносила ограждения, полиция даже дубинки не поднимала, хотя на эти якобы мирные митинги люди приходили с ножами и газовыми баллончиками. Их просто разоружали.

А в Штатах сейчас стрельба, в Кентукки человек погиб.

"Полиция просто намеренно убивает людей, травит их слезоточивым газом, делает их инвалидами. И почему-то все молчат", — отмечает правозащитник Александр Ионов.

Кирилл Жуков летом 2019 года пытался сорвать шлем с росгвардейца и получил три года колонии. Столько же получил Иван Подкопаев, который распылил газ из баллончика в сторону силовиков. Данил Беглец, дернувший полицейского за руку — два года. На пять лет сел Владислав Синица за призывы к расправе над детьми силовиков.

Представляете, что бы им в Америке было? Но мнимым борцам с режимом Штаты ругать невыгодно.

"Если раньше публиковались открытые отчеты на сайте госдепа, где можно было проследить до адресата каждый доллар, то сейчас это завуалировано, чтобы не компрометировать агентов влияния в России, — говорит политолог Григорий Назаренко. — То есть кусать руку, которая кормит, тоже неблагоразумно. Этих условных оппозиционеров можно понять; это не только двойные стандарты, это у них уже такой режим мышления. Может быть, это раздвоение личности у кого-то такое".

Стоит российскому полицейскому замахнуться дубинкой на провокатора — крик во всех соцсетях. А когда американский коп стреляет в голову манифестанту — тут, мол, всё по закону. Псевдологика псевдооппозиции явно дает сбой, как и правоохранительная система США, судя по нынешним уличным боям.

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