Очаг коронавируса на Чаяндинском месторождении полностью ликвидирован

Полностью ликвидирован очаг коронавируса на одном из крупнейших месторождений России — Чаяндинском. Для борьбы развернули сразу два госпиталя с самым современным оборудованием. Большинство вахтовиков вывезли в их родные регионы, где поместили на двухнедельный карантин. Почти все сотрудники уже вернулись к семьям, а на месторождении готовятся возобновить работы.

В столовой почти никого. Спецтехника уже несколько недель на парковке. На Чаяндинском месторождении работы остановились в середине апреля. В вахтовых поселках, где проживали около 8 тысяч человек, обнаружили вспышку коронавируса. До ближайшей больницы – 200 километров. Пришлось принимать экстренные меры.

"Буквально в считанные дни развернули госпиталь на 120 мест на базе общежития – оборудовали его не хуже, чем клиники в больших городах. Были палаты интенсивной терапии, были аппараты терапии, с аппаратами ИВЛ, кислородными концентраторами, компьютерный томограф, развернули лабораторию", — сказал генеральный директор АО "Стройтранснефтегаз" Иван Сибирев.

Пациентов, которые болели без симптомов или переносили инфекцию легко, лечили здесь же. В случае необходимости граждан на самолетах санавиации оперативно отправляли в Омск, Ленск, Якутск и в город Мирный. Из-за карантина вахта для многих затянулась. Но строить было нельзя. Закон позволяет в таком случае сократить зарплату работникам на треть. На месторождении этим правом не воспользовались, зарплату сохранили в полном объеме.

Сейчас на Чаянде осталось только 400 человек, они поддерживают функционирование вахтовых поселков. Остальные, как только получили отрицательные тесты на коронавирус, отправились в свои домашние регионы. Всего было организовано почти 100 вылетов.

В Башкирию из Чаянды прибыли более полутора тысяч жителей республики. Здесь, как и в других регионах, вахтовикам прежде чем встретиться с родными и близкими пришлось пробыть две недели в обсервации. Людей разместили в санаториях и пансионатах.

Прибывших из Якутии дважды в день осматривали медики. Была обеспечена связь с родственниками. Даже онлайн-шоппинг оказался возможным. Расходы по размещению в обсервации взял на себя работодатель вахтовиков – "Стройтранснефтегаз".

"Мы с ними договаривались о том, что прием будет оплачиваться ими. Но потом выяснилось, что надо покупать медикаменты, средства индивидуальной защиты. Никаких вопросов не было, мы с ними все это отработали. Любые наши пожелания быстро удовлетворялись быстро", — отметил заместитель руководителя администрации Главы Республики Башкортостан Ринат Баширов.

В общей сложности "Стройтранснефтегаз" потратил миллиард рублей на борьбу с коронавирусом в Чаянде и на поддержку работников. Отныне это месторождение — одно из самых подготовленных к инфекционным угрозам в стране.

"Теперь там будет создан госпиталь, куда будут перевахтовываться врачи СОГАЗ-профмедицины, которые там будут находиться. Чтобы было эффективно для вахтовиков, чтобы было спокойно. Чаяндинское месторождение на удаленности от крупных городов, поэтому там надо содержать эту группировку для обеспечения жизнедеятельности этого месторождения", — сказал старший врач полевого госпиталя на Чаяндинское месторождении Василий Окуджава.

Сейчас очаг коронавируса на Чаяндинском месторождении ликвидирован. Эпидемиологические обстановка стабилизировалась.

"С сегодняшнего дня режим карантина на всем месторождении будет снят. Потому что с положительными анализами на месторождении нет. Есть шесть человек, которые находятся на наблюдении, но анализы у них отрицательные. Поэтому благодаря скрупулезной работе нам удалось критическую ситуацию, которая складывалась в конце апреля, переломить", — отметил глава Республики Саха Айсен Николаев.

Предполагается, что работа на месторождении возобновится уже в середине июня. В Чаянду отправятся первые 300 вахтовиков. Но к работе их допустят только после двухнедельной обсервации, которая уже началась, и после отрицательных тестов на коронавирус.