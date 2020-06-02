УЕФА присоединился к антирасистской акции

УЕФА присоединился к онлайн-акции против расизма. Акция проходит на фоне беспорядков, вспыхнувших в США.

Во вторник проходит акция солидарности с темнокожим населением США. Немало спортивных клубов и спортсменов опубликовали на своих страницах в соцсетях темный фон. Официальный Twitter УЕФА опубликовал сообщение "Скажи нет расизму. Вместе мы сильнее".

В США проходят беспорядки, вызванные убийством полицейскими темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда. Волна протеста прокатилась по многим городам и щтатам.