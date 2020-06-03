Разлив нефти под Норильском: Путин готов объявить режим ЧС

Владимир Путин провел видеосовещании по ликвидации утечки нефтепродуктов под Норильском. Президент согласился объявить чрезвычайную ситуацию федерального масштаба в зоне ЧП. Глава российского государства поручил максимально быстро организовать работу по сбору нефти и минимализации влияния аварии на окружающую среду. Совещание транслировал телеканал "Россия 24".

Также президент поручил главе МЧС Евгению Зиничеву доложить 5 июня о ликвидации разлива топлива в реку у Норильска. Пока же ПДК загрязняющих веществ под Норильском превышены в десятки тысяч раз, констатировала глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Она поясняла, что 3 июня сама выезжала на место, где вылилось порядка 20 тысяч тонн топлива из аварийного резервуара на ТЭЦ-3 АО "НТЭК" в Норильске – это 400 авиационных бензовозов.

Нефть распространилась на площади около 350 квадратных метров и попала в реки Дандыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. На боновых ограждениях слой нефти сейчас составляет 20 сантиметров. Введение режима ЧС федерального характера позволяет руководителю субъекта обратиться за оказанием помощи из резервного фонда правительства РФ, а также осуществлять закупки у единого поставщика (подрядчика, исполнителя).

Разгерметизация резервуара, разлив горюче-смазочных материалов на проезжую часть технологической дороги на территории Надеждинского металлургического комбината и возгорание проезжавшего по ней легкового автомобиля случилась еще 29 мая. Однако в МЧС о чрезвычайной ситуации стало известно только 31 мая.

"Почему органы власти узнали об этом только через 2 дня. Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей, что ли?", — спросил Владимир Путин у губернатора Красноярского края Александра Усса.

По факту загрязнения земли нефтепродуктами краевое управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по части 1 статьи 254 Уголовного кодекса России ("Отравление, загрязнение или иная порча земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными опасными химическими или биологическими веществами при их хранении, использовании и транспортировке, повлекшие причинение вреда здоровью человека или окружающей среде").

Авария на ТЭЦ в Норильске стала первой аварией такого крупного масштаба в заполярной Арктике. Сопоставимая по масштабам авария танкера Exxon Valdez произошла 30 лет назад у берегов, отметили экологи "Гринпис".