Резервный фонд правительства пополнится за счет выплаты "Норникеля"

"Норникель" выплатил компенсацию около 146 миллиарда рублей за ущерб окружающей среде Норильска после разлива топлива. Деньги поступят в Резервный фонд правительства РФ и затем на восстановление экологии региона, следует из распоряжения премьер-министра Михаила Мишустина.

Минфину России поручено внести бюджетные поправки, "предусматривающие увеличение объема резервного фонда правительства Российской Федерации на 145 790 554,7 тысячи рублей" после зачисления платежа АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (дочерняя компания "Норникеля"), – говорится в документе.

Эта выплата за ущерб экологии стала рекордной в России. Деньги затем направят на восстановление норильской экологии. Так, Минфину поручается при формировании бюджета на 2022-2024 годы запланировать эти расходы из резервного фонда в рамках госпрограмм "Охрана окружающей среды" и "Воспроизводство и использование природных ресурсов".

Авария на норильской ТЭЦ Норильско-Таймырской энергетической компании произошла 29 мая 2020 года. Один из резервуаров хранения дизтоплива получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента. Вылилось около 21 тысячи тонн топлива на почву, в ручей Безымянный, реки Далдыкан и Амбарная.

Росприроднадзор оценил ущерб экологии почти в 148 миллиардов рублей. "Норникель" не согласился с такой цифрой и провел свою экспертизу. Ранее "Норникель" сообщил, что компания произвела все необходимые выплаты, по постановлению арбитражного суда. Кроме этого, Енисейское управления Ростехнадзора оштрафовало дочернее АО "Норильская топливно-энергетическая компания" на 1 миллион рублей за аварию на ТЭЦ-3 в Норильске. Это максимально возможный штраф по статье "Грубое нарушение требований промышленной безопасности".