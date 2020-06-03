Погромы в США не утихают и могут стоить Трампу президентского кресла

В Вашингтоне сотни демонстрантов несмотря на 30-градусную жару оккупировали подъезды к Капитолию. После разгона акции у Белого дома слезоточивым газом, толпа скандирует "не стреляй" и "не распыляй". Напомнить силовикам о том что "лежачего не бьют", митингующие решили восьмиминутной акцией "лицом вниз" — столько полицейский стоял на погибшем Джордже Флойде. Всего в США задержаны около десяти тысяч человек, а число жертв растет ежедневно — накануне мародеры в Сент-Луисе хладнокровно убили офицера полиции.

Автор: Денис Давыдов

Запасы провизии и медикаментов — протесты у Белого дома, похоже, всерьез и надолго. Рядом предлагают бесплатную помощь, если вдруг арестуют. Телефоны юристов — черным маркером на руке. Все эти люди формально нарушают комендантский час.

Газом персонально каждому протестующему полицейский объяснил, что они нарушают комендантский час. В Ричмонде жители с зонтиками — защита от резиновых пуль, но противогазы нужнее — слезоточивое облако и толпа в рассыпную.

Волнения — раздолье для мародеров. Как в лучших вестернах — на ходу грабят поезд. Из состава в Чикаго вытаскивали телевизоры. Другие, никого не стесняясь, взорвали банкомат на глазах у прохожих. Дошло до того, что на угнанном погрузчике бандиты протаранили вход в магазин. В Окленде из автосалона им не уехать на новеньких "Мерседесах" — дорогие машины просто уничтожают.

В Нью-Йорке очередная ночь и снова анархия. Отложив плакат в сторону, митингующий в Бруклине взялся за винтовку.

В перестрелке с полицией убит нападавший. За ночь в мегаполисе арестуют 400 человек — до этого они успеют поджечь и разграбить десятки магазинов.

Если полиция подъезжает, мародеры мгновенно перевоплощаются в протестующих и выкрикивают главный слоган протеста — "Черные жизни важны".



У пожилой афроамериканки афроамериканцы помладше разграбили пиццерию. Не дождавшись полиции, владельцы кафе и магазинчиков сами защищаются от хулиганов. Например, белый мужчина пытался вразумить чернокожих мародеров, но силы не равны.

200 городов охвачены протестами. Счет жертв уже идет на десятки. В Сент-Луисе за одну ночь убиты четверо полицейских. Нападавшие застрелили и этого 77-летнего мужчину — офицер на пенсии, приехал помочь другу отбить атаку на магазин.

В этом хаосе уже и движение на дорогах регулирует толпа. Полицейским приходится притворяться таксистами, чтобы ловить нарушителей комендантского часа. От десятидневного протеста на грани бунта у правоохранителей сдают нервы.

Провокаторам достается больше всех. Четверо с дубинками — на одного демонстранта. В Филадельфии патруль скрутил человека. Он, как и задушенный Джордж Флойд, кричал, что не может дышать. Полицейские не поверили.

Комендантский час по-калифорнийски: демонстранты перекрыли дорогу броневику. Экипаж про предупредительный в воздух даже не говорил.

Губернатор Калифорнии объявил о чрезвычайной ситуации. За неделю в штате арестовано три тысячи человек, но протесты не утихают. Бесконечная колонна военной техники на аллее славы в Голливуде — это не фильм катастрофа, а американский триллер, который закончится непонятно когда и неизвестно чем.

Автор: Валентин Богданов

400 арестов за ночь, но тысячи людей наплевать на запрет появляться на улицах после восьми. Комендантский час в Нью-Йорке введен впервые с 1943 года. Как человек выросший здесь, Дональд Трамп не может без эмоций смотреть на то, что творится в родном городе. Как президент он снова предлагает ввести национальную гвардию, но местные власти действует по принципу "назло кондуктору пойду пешком", то есть назло Трампу пальцем не тронут бузотеров и мародеров.

Эндрю Куомо — губернатор штата Нью-Йорк, Билл де Блазио — мэр города. Оба переругались. Куомо напомнил, что в распоряжении мэра — 38 000 полицейских — самое большое число в США, а толку ноль.

"Мое мнение как губернатора штата, находящегося в чрезвычайном положении, заключается в том, что необходимо сместить мэра Нью-Йорка и ввести национальную гвардию", — заявил Куомо.

После угроз де Блазио все-таки вывел на улицы почти весь личный состав полиции, но мэра-демократа полицейские Нью-Йорка не уважают. Последней каплей стали его нападки на офицера, который вынужден был выхватить пистолет, чтобы отбить товарища, которого избивала толпа. От простого и эффективного решения — ввода нацгвардейцев (это отлично сработало в Миннеаполисе), де Блазио по-прежнему отбивается руками и ногами.

"Мы не думаем, что для национальной гвардии или для каких-либо других вооруженных сил целесообразно находиться в Нью-Йорке. Если мы вспомним истории, когда вооруженные силы сталкиваются со своим населением, то поймем, что ничего хорошего из этого не получается", — сообщил де Блазио.

Джо Байдена бросает в другую крайность — он учит полицейских стрелять:

— Вместо того, чтобы читать нотации полицейскому, когда на него идет человек с ножом или еще чем-то, лучше скажите ему стрелять в ногу, а не в сердце.

Рассуждения о том, в какую часть тела человека целиться лучше, а в какую нет, Байден вел в церкви, что само по себе дико. Но лицемерие для него и его однопартийцев, пожалуй, норма жизни. Они клянут Трампа за то, что ради него полиция разогнала протестующих, когда президент США ходил к церкви Святого Иоанна, что напротив Белого дома. На ее фоне Трамп сфотографировался с Библией в руках.

"Когда мы видим, что мирных манифестантов разгоняют ради того, чтобы президент мог устроить фотосессию возле церкви, нас можно понять, если мы считаем, что президента больше интересует власть, чем принципы. Вчера президент держал в руках Библию. Я просто хотел бы, чтобы он время от времени открывал ее вместо того, чтобы размахивать ею", — заявил Джо Байден.

Байден сейчас уверенно приближается к номинации. Сегодня праймериз у демократов проходят сразу в восьми штатах, а, значит, по их итогам он может набрать необходимый для выдвижения 1 991 голос выборщиков. Для Байдена это вершина политической карьеры, но Трамп призывает не строить по его поводу иллюзий.

"Сонный Джо в политике уже 40 лет и не сделал ничего. А теперь он делает вид, будто у него есть ответы. Он даже не знает вопросов. Слабость никогда не победит анархистов, мародеров или бандитов, а Джо был политически слабым всю свою жизнь", — написал Трамп в соцсети.

Все эти перепалки, конечно, за голоса колеблющихся избирателей. Что демократы, что республиканцы уже давно определились.

"Сейчас нам нужен сильный лидер. Погромы не должны одобряться. У граждан США нет права на погромы и мародерства, на то, чтобы поджигать машины полиции. Люди должны понимать: если они занимаются этим, они будут арестованы", — сообщил сенатор США от штата Техас Тед Круз.

Из демократов, как шутят в соцсетях республиканцы, подобным образом высказалась пока только бывшая помощницы Обамы. Видео разгневанной Дезири Барнес, которая кричит на протестующих в Нью-Йорке, гуляет в сети:

— Вы наживаетесь на нашей боли! Вы что, не видите, что в этом районе нет корпораций? Здесь живут простые люди!

Обаму и даже республиканца Буша-старшего с теплотой вспомнила спикер Нэнси Пелоси, которая тоже записала обращение с Библией в руках:

— Я размышляла о том, как много всего говорится в Библии о том, что подошло бы нам в вопросах отношения к людям в нашей стране. Мы бы хотели надеяться на то, что президент США будет поступать так же, как его предшественники — залечивать раны, а не раздувать пожар.

Пелоси говорила про Буша-старшего. Между тем Буш-младший от участия в политических разборках на пепелище устранился:

"Для нас настало время прислушаться. Для США пришло время осмыслить наши трагические неудачи. Когда это произойдет, мы увидим, как к нам возвращаются силы".

До президентских выборов тем временем осталось ровно пять месяцев. Из погромов по всей стране моментальную выгоду, конечно, извлекли демократы. У Трампа рекордный рейтинг неодобрения — 54 процента. Но если думать о перспективе, то в эти дни, возможно, произошло главное. Колеблющиеся избиратели, большинство из которых белые, скорее всего уже сделали свой ноябрьский выбор, смотря телевизор или просто выглядывая в окно.