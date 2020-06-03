В Красноярском крае введен режим ЧС федерального уровня

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Коронавирус
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Минздрав обновил список симптомов коронавируса
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Картина дня
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В Норильске объявят режим ЧС из-за разлива топлива
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Телеканал "Россия"
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Вести.Экономика
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Сколько должна стоить нефть и как долго цены будут расти?
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Вести.Hi-tech
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Обзор смартфона Honor 30 Pro+: совсем взрослый
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Авто.Вести.Ru
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Вести в 20.00
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Путину показали план восстановления экономики
- ЦИК утвердил правила голосования 1 июля
- Из карантина - на поле, ковер и лед
Вести.Регионы
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Утечка топлива в Норильске: угрозы загрязнения воды нет
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Вести-Москва
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Вести.Наука
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