В Красноярском крае введен режим ЧС федерального уровня

Режим ЧС федерального уровня введен в Красноярском крае из-за разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Как сообщили в пресс-службе МЧС, решение принято на оперативном заседании правительственной комиссии под председательством главы МЧС Евгения Зиничева.

Ранее ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС, что Зиничев вылетает в район ЧС в Норильске.

На территории ТЭЦ-3 после разрушения резервуара разлилось более 21 тысячи тонн нефтепродуктов. Инцидент произошел 29 мая. По данному факту возбуждено три уголовных дела по статьям УК РФ — "Порча земли", "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ" и "Загрязнение вод". Уже назначены ряд экспертиз. По делу задержан начальник цеха ТЭЦ Вячеслав Старостин: от дачи показаний он отказался.

По поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина все материалы трех уголовных дел объединены в одно производство, его расследование поручено следователям Главного управления.



Ситуации в Норильске сегодня было посвящено совещание президента России Владимира Путина в режиме видеоконференции.