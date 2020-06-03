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Жертвы пластической хирургии 19 минут назад

3 июня 202022:11

Пластическая операция в частной клинике стоила петербурженке жизни

Фото: depositphotos/BranislavP

Для женщины 1958 года рождения обращение в частную клинику Санкт-Петербурга за пластическим вмешательством стало роковым и привело к летальному исходу. Об этом сообщается на сайте регионального Следственного комитета.

Трагический инцидент произошел 29 мая текущего года. Женщина обратилась в одну из клиник на территории Василеостровского района. У медучреждения отсутствовала лицензия на стационарную помощь по профилю "пластическая хирургия". Операция прошла незаконно, при отсутствии необходимого оснащения и условий, наличие которых является обязательным.

Через день после хирургического вмешательства пострадавшую госпитализировали, поскольку состояние ее здоровья ухудшилось. 1 июня женщина скончалась. По предварительным данным, причиной ее смерти стал септический шок с присоединением ДВС-синдрома на фоне кровопотери.

По факту случившегося следственные органы возбудили уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование случившегося, в частности устанавливают лицо, виновное в совершении преступления.

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