В знак солидарности: волна протестов в Лондоне продолжает нарастать

Масштабные акции протеста, прошедшие накануне в Западной Европе, стали распространяться. Причем и на север, и на юг. Соседняя Австралия в прямом эфире наблюдала, как встречали их журналистов в Британии — сразу две съемочные группы едва не стали жертвами разъяренной толпы.

Демонстрация против расизма задумывалась как мирная акция, на которую собрались 15 тысяч человек, но среди манифестантов нашлись те, кто решил перейти от слов к делу. В сторону полицейских полетели бутылки. Завязалась потасовка и одного сотрудника полиции ударили по лицу.

От разбушевавшейся толпы досталось и журналистам. Один из операторов получил бутылкой по голове. Корреспондент австралийского телевидения пытался выйти в прямой эфир с места события, но разговора со студией не получилось — пришлось спасаться бегством от напавших на него участников акции протеста. От хулиганов пострадала еще одна съемочная из Австралии и опять же в прямом эфире.

К вечеру большинство демонстрантов разошлись по домам, но радикалы успокаиваться не хотели — они разбились на группы. Молодые люди в масках атаковали полицейский патруль. Оказавшись в меньшинстве, сотрудники полиции были вынуждены отступать.

Манифестанты вновь приблизились к воротам резиденции премьер-министра. Они бросали за ограду бутылки. В центр города пришлось вызывать специально подготовленные подразделения полиции, предназначенные для подавления беспорядков. Их появление здесь радикально изменило баланс сил.



Около полуночи порядок в правительственном квартале в центре Лондона был восстановлен. Оставшихся здесь участников акции протеста полиция взяла в плотное кольцо и постепенно выпускала по одному, чтобы избежать дальнейших столкновений.

Лондонская полиция не препятствовала мирной демонстрации, несмотря на то, что из-за коронавируса в стране запрещено собираться группам больше шести человек. В Скотленд-Ярде рассчитывали, что таким образом удастся избежать провокаций.

В британской прессе сейчас критикуют президента США Дональда Трампа за его реакцию на протесты после гибели Джорджа Флойда. Адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани прокомментировал ситуацию следующим образом:

— Суть в том, что ситуация вышла из-под контроля, потому что мэр Миннеаполиса, демократ радикально-левого толка, оказался не способен защитить жителей своего города.

В Великобритании уже сталкивались с ситуацией, когда протесты перерастают в вандализм. Это произошло в 2011 году после того, как полицейские застрелили в Лондоне темнокожего гангстера. Утихомирить погромщиков по всей Англии не могли несколько дней. Это был серьезный урок и для полиции, и для политиков.