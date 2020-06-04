Первый вице-президент "Норникеля" назвал причину катастрофы в Норильске

Первый вице-президент компании "Норникель" Сергей Дяченко в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, как сейчас обстоит ситуация на месте аварии. По его словам, на данный момент она стабилизировалась.

Дяченко сообщил, что на месте происшествия можно увидеть семь рядов заградительных бонов, идет откачка дизельного топлива с поверхности. Дальше планируют устанавливать и каскадировать дополнительные заграждения.

Вице-президент "Норникеля" рассказал, что в Норильск прибыли дополнительные ресурсы. Они надеются на хорошую погоду. При благоприятных условиях откачать сырье планируют за две недели.

Сергей Дяченко считает, что причиной катастрофы являются проседание грунта, повреждение части опор, на которых базировалась платформа. По его словам, конструкция существует уже 35 лет, она регулярно проходила экспертизу промышленной безопасности — последняя состоялась в 2018 году. Тогда отклонений ни по платформе, ни по свайному полю, ни по самой конструкции не было определено. Конструкция пребывала в работоспособном состоянии. Вице-президент компании считает, что причина случившегося, в первую очередь, состоит в грунте. При этом они будут докапываться до истины.

На вопрос о том, почему о катастрофе в Москве узнали лишь через неделю, Сергей Дяченко ответил, что соответствующие выводы сделают органы. Со своей стороны они постараются максимально собрать все пролитое дизельное топливо в речке.



В Норильске 3 июня был объявлен режим ЧС федерального уровня. Катастрофе в городе было посвящено совещание президента Владимира Путина.