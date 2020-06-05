ЧП в Норильске: Путин не согласился с Потаниным

Президент Владимир Путин считает правильным, что "Норникель" оплатит все расходы на возмещение ущерба от разлива нефтепродуктов в Норильске.

По оценке главы компании Владимира Потанина, расходы на устранение последствий аварии составят 10 миллиардов рублей и более. Он заверил, что не будет потрачено ни одного бюджетного рубля, все профинансирует "Норникель". При ликвидации ЧС будут задействованы лучшие технологии. Потанин пообещал пообещал Путину, что вернет экосистему Норильска в нормальное состояние.

Также Путин поспорил с Потаниным о сумме ущерба:

- Миллиарды, вы сказали. А сколько стоит одна емкость, которую будете менять? - Расходы в сотнях миллионов рублей пока. - Одна емкость? Я думаю, что меньше. Один резервуар, где хранилось топливо, он стоит гораздо меньше. В разы. Я к чему, Владимир Олегович. Если бы своевременно поменяли, и ущерба не было бы экологического, и расходы такие не нужно было нести компании.

Также Путин выразил надежду, что работа по ликвидации ЧС в Норильске пройдет эффективно, ведь под угрозой оказалось здоровье людей, нанесен серьезный урон природе Арктики. Также глава государства поручил до конца весенней думской сессии внести изменения в природоохранное законодательство, чтобы подобные ЧП не повторялись.

29 мая один из резервуаров норильской ТЭЦ-3 получил повреждения. В результате вылилось около 21 тысячи кубометров топлива. Компания "Норникель" считает основной причиной потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня.