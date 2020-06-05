Причиной аварии в Норильске могла стать изношенность оборудования

Названа еще одна причина аварии в Норильске, результатом которой стал разлив топлива. Ростехнадзор считает, что дело может быть и в изношенности оборудования.

В ведомстве обратили внимание на то, что окончательные выводы будут сделаны лишь после проведения всестороннего расследования. Ростехнадзор отметил, что сооружения ТЭЦ эксплуатируются с 1985 года, потому причиной катастрофы могла стать и их изношенность, сообщает ТАСС.

Ранее в Генпрокуратуре рассказали, что разгерметизация одного из резервуаров случилась из-за просадки грунта и бетонной площадки под ним.



По словам главы "Норникеля", которой и принадлежит ТЭЦ-3, на устранение последствий аварии придется потратить около десяти миллиардов рублей. Президент Владимир Путин обратил внимание на то, что если бы они своевременно поменяли резервуар, где хранилось топливо, то такого ущерба не было бы.