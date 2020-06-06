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Похищение Мадлен Маккен 45 минут назад

6 июня 202011:44 Александр Хабаров

Дело Мэдди Маккан: немецкая полиция нашла предполагаемого похитителя британской девочки

Дело Мэдди Маккан: немецкая полиция нашла предполагаемого похитителя британской девочки

В Великобритании родители Мадлен Маккан, которая пропала 13 лет назад во время семейного отдыха в Португалии, с нетерпением ждут новостей из Германии, где якобы найден похитивший ее человек.

В совершении этого преступления подозревается 43-летний педофил и торговец наркотиками Кристиан Брукнер. Сейчас он сидит в тюрьме города Киль за изнасилование пожилой женщины. Трехлетняя Мэнди пропала в мае 2007 года. Родители оставили девочку и ее младших брата и сестру на полтора часа в спальне своего номера, уйдя ужинать с друзьями, а когда вернулись, ее там уже не было. Телефонные разговоры Брукнера указывают на то, что незадолго до исчезновения девочки он находился недалеко от этого отеля.

Подозреваемый зарабатывал на жизнь, совершая преступления, например, воровал вещи из гостиничных номеров или из домов отдыха, а также торговал наркотиками. Немецкая прокуратура не раскрывает всех улик. Известно то, что подозреваемый тогда жил в автофургоне в курортном городе Прая-да-Луш, также ему принадлежал автомобиль "Ягуар", который он после исчезновения Мадлен зачем-то перерегистрировал на другое имя. В британской прессе пишут, что Брукнер якобы выдал себя сам. Три года назад в пьяном разговоре он заявил своему приятелю, что знает все об исчезновении Мадлен. Его собеседник сообщил об этом в немецкую полицию.

Скотленд-Ярд ведет свое расследования с 2011 года. Несмотря на то, что следователи в Германии считают, что Мадлен Маккан, скорее всего, нет в живых, здесь по-прежнему квалифицируют это дело как розыск пропавшего человека.

В Лондоне возмущены тем, что португальская полиция не только не смогла поймать Брукнера по горячим следам, но еще и выступила с обвинениями в адрес родителей Мэдди, заподозрив их в ее гибели и попытки замести следы.

Факт заключается в том, что золотое время было упущено из-за некомпетентности полицейских. Если сначала португальская полиция была бесполезной, говоря прямо — бестолковой, то впоследствии потеряла всякий стыд.

Дело запутанное. Бывший руководитель португальской следственной группы Гонсало Амарал еще в апреле прошлого года в интервью австралийскому телеканалу заявил о том, что Скотленд-Ярд собирается сделать козла отпущения из тогда еще никому неизвестного немецкого педофила. Он не знает, как именно они это сделают, но уверен, что расследование именно так и завершится.

Жители курортного городка, где 13 лет назад исчезла девочка, относятся к новостям из Германии с недоверием. Полицейские из Великобритании, Германии и Португалии по-прежнему ищут свидетелей. В частности, их интересует человек, с которым подозреваемый общался по телефону перед предполагаемым похищением ребенка. В Скотленд-Ярде заявляют о том, что за последние двое суток получили 270 сообщений и звонков. Значит ли это, что загадка исчезновения Мэдди Маккан близка к разрешению — пока неизвестно. В Германии не исключают, что Кристиан Брукнер причастен к похищению еще одного ребенка — 5-летней Инги Гехрик, которая пропала без вести в 2015 году недалеко от провинциального города Штендаль.

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