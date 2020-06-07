Работы на месте разлива топлива под Норильском значительно ускорились

Под Норильском, где произошел разлив нефтепродуктов из разрушившегося резервуара на ТЭЦ-3, уже собрали и вывезли около 50 тысяч тонн загрязненного грунта. Собрано также 949 кубометров смеси дизтоплива с водой. 22,6 тысячи квадратных метров территории обработано сорбентом.

Так, с поверхности реки Амбарная, куда попали нефтепродукты, на сегодняшний день собрали 913 кубометров воднотопливной смеси. Пока ее слили в семь нефтяных танков, установленных на берегу. Каждый такой нефтетанк вмещает по 250 кубометров жидкости.

В акватории Амбарной специалисты компании "Норникель" установили 18 единиц боновых заграждений. Еще два заграждения поставили на месте впадения ручья Безымянный в реку Далдыкан, чтобы не допустить попадания в нее остатков дизтоплива.

Ликвидацией последствий аварии занимаются более 500 человек и свыше 200 единиц техники. 300 человек из них — специалисты "Норникеля", они действуют в районе ТЭЦ-3. В работах задействовано 170 единиц техники компании.

В минувшую пятницу, 5 июня, на место приехали 72 специалиста компании "Газпром нефть" с техникой и специальными средствами для оказания помощи в сборе топлива с поверхности воды. К ликвидации последствий аварии подключились и сотрудники компании "Транснефть". Они тоже привезли с собой необходимые оборудование и технику. Кроме того, на месте ликвидации разлива дизтоплива высадился десант спасателей Дудинского арктического поисково-спасательного отряда МЧС.

"Все эти меры позволяют значительно ускорить темпы сбора топлива. Каждый день темп наращивается", — отметил директор Заполярного филиала "Норникеля" Николай Уткин, слова которого цитирует РИА Новости.

Первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян в свою очередь отметил, что за прошедшие сутки был выполнен значительно больший объем работ, чем в предыдущие дни. Он заверил, что ведомство располагает достаточным количеством сил и средств для ликвидации последствий утечки топлива из резервуара под Норильском.