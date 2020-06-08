Тема:

Разлив топлива в Норильске 18 минут назад

8 июня 202006:45 Борис Максудов

МЧС усилило группировку спасателей в Норильске

МЧС усилило группировку спасателей в Норильске

МЧС усилило группировку спасателей, которые в Норильске занимаются ликвидацией аварии с разливом топлива. На место чрезвычайной ситуации прибыли специалисты Арктического отряда.

Работы по спасению арктической экосистемы продолжаются круглосуточно; специалистам (а их около 500 человек) помогает полярный день.

Пока у места разлива собирают зараженный соляркой грунт, на реке Амбарная два десятка насосов продолжают выкачивать топливную смесь.

Спасают ситуацию несколько километров боновых ограждений, которые не дают нефтяному пятну растечься дальше. Главная цель — собрать зараженный грунт и жидкость и потом вывезти все на полигон. Много времени уйдет и на то, чтобы помочь экосистеме прийти в себя.

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