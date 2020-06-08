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Беспорядки в США 1 час назад

8 июня 202022:49

Политик из США: Америка родилась в протестах, а голосовать на выборах будет "желудком"

Гибкость Америки сделала в свое время ее великой страной. И, возможно, это единственное, что сможет спасти США в сложившейся ситуации. Так, в минувшие дни Нэнси Пелоси представила на рассмотрение в Конгресс новый закон о правосудии и полиции.

Об этом заявил в эфире телеканала "Россия 1" американский политик и предприниматель Феликс Кижнер.

Он напомнил, что Америка родилась в протестах, когда люди поднялись против Англии и несправедливого налогообложения. В 20-х годах минувшего столетия, когда коммунизм чуть не захлестнул страну, капиталисты быстренько адаптировались и поменяли систему. В 60-х с началом расовых войн власти приняли законы и договорились.

При этом Кижнер отметил: "Я живу в пригороде Майами, где были самые жестокие протесты с конца 70-х. Вчера первый раз вышел и почувствовал, что вернулся во времени назад, когда при виде группы черных люди напрягались".

Однако нынешние протесты, по мнению политика, носят несколько иной характер.

"Черные бунтуют уже сто лет, но с появлением мобильной связи все, о чем мы говорим, пишут. И все об этом знают. Сейчас идет борьба поколений. Молодое поколение обладает другим менталитетом и думает по-другому", — подчеркнул он, добавив, что по этой же причине протесты перекинулись в Европу.

Между тем политик считает, что на предстоящих выборах, если ничего кардинально не изменится, американцы будут голосовать "желудком".

Он не исключает того, что люди, возможно, пойдут за Трампом. По крайней мере, у него уже есть 35% электората, готового выйти с оружием.

Но в заключение, говоря о слабых сторонах американского лидера и потере доверия избирателей, Кижнер привел сравнение президентов России и Америки.

"В России президент – дипломат и стратег, он намного популярнее в народе, чем Трамп у американцев. Трамп позволяет себе такие высказывания, которые шокируют даже тех, кто его поддерживает", — сказал политик.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси представила законопроект о широкой реформе полиции США на фоне протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских. По ее словам, законопроект предполагает "трансформацию путем структурных изменений", увеличит ответственность за злоупотребления и контроль над полицией.

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