После аварии под Норильском спасатели очистили более 30 тысяч квадратных метров водной поверхности

С места аварии под Норильском, где в конце мая произошел разлив топлива, вывезли почти 25 тысяч кубометров загрязненного грунта и более пяти тысяч кубометров смеси собрали с воды. К ликвидации последствий подключились также специалисты "Транснефти". Бригада из 60 человек устанавливает новые заграждения на реках.

Это один из так называемых рубежей. Таких вдоль реки Амбарная — десятки. Место, где удалось поймать топливное пятно. Чтобы понять масштаб катастрофы, достаточно зачерпнуть воду, хотя водой это трудно назвать, это — чистейшая солярка.

С такими масштабными разливами нефтепродуктов даже сами нефтяники сталкиваются впервые. Течение реки и ветер буквально раскидали солярку по тундре. У каждого такого пятна приходится разбивать временный лагерь.

Специалисты кочуют от одного топливного пятна к другому. Импровизированные планерки — прямо посреди тундры. Рядом практически без перерыва работают нефтесборные установки.

Временные хранилища для собранной солярки доставляют вертолетами. Каждый такой резервуар вмещает двести пятьдесят тысяч литров. А собрать нужно двадцать миллионов. Но дело не в количестве выкаченной из реки смеси. Главное, чтобы воды в ней было минимум.

Экологи ежедневно берут десятки проб воды и почвы. В зависимости от района, токсичных веществ в реке в десятки, а то и в сотни раз больше нормы. На некоторых участках работать приходится в респираторах.

По словам краевых властей, солярку обнаружили даже в чистейшем когда-то ледниковом озере Пясино, что за много километров от основного места сбора. Но в МЧС уверенно заявляют, озеро не пострадало.

В МЧС ежедневно отчитываются о собранных тоннах смеси и кубических метрах грунта. По разным оценкам на всю операцию уйдет не больше двух недель. После территорию нужно будет обработать сорбентами. В условиях вечной мерзлоты даже незначительные остатки топлива могут отравлять экосистему.

Это от самый случай, когда говорят "как жаль что камера не передаёт запахов". Но чтобы понять какой ядовитый бульон сейчас под нами — достаточно посмотреть на этот шлейф. Под нами несколько сантиметров дизельного топлива.

За 11 дней с момента аварии собрана лишь пятая часть пролившегося дизельного топлива. Тысячи тонн солярки по-прежнему находятся в земле и на воде. В ближайшие несколько дней в районе работ ждут дождей и сильного ветра.