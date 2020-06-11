Разлив топлива в Норильске: кто не принял меры

Директор норильской ТЭЦ-3, главный инженер и его заместитель сегодня арестованы в рамках расследования причин о разливе нефтепродуктов. А против мэра Норильска возбуждено уголовное дело о халатности. Проверки продолжают выявлять все звенья и обстоятельства, которые привели к таким последствиям.

"Перебазируем обратно скиммер, который там был, и туда же завозят емкость МР-250".

Такой летучкой у ликвидаторов аварии заканчивается каждый рабочий день. Обычно после полуночи: темнота не наступает, вот и работают, сколько хватает сил.

В Норильске второй день дожди. В реке стало больше воды, у спасателей — трудностей. Здесь теперь ставят увеличенные боны — метр высотой. Всего этих перегородок уже четыре километра.

Здесь хорошо видно, как работают боны. Заграждения просто лежат на поверхности. С этой стороны чистая солярка, с той — почти чистая вода. На самом деле, если посмотреть в отражение, то характерная радужная пленка все-таки заметна. Очистить 100% — невозможно.

"Обработка сорбентом, биопрепаратами, которые бы уничтожали, поедали бы нефтепродукты. Вот если мы выпустим эти препараты здесь, то они потихоньку дойдут туда, где фоновый показатель ушел за рубеж", — перечисляет Виктор Бронников, генеральный директор "Транснефть-Сибирь".

Двадцать тысяч тонн солярки по тундре собирают больше недели. Ее источник — резервуар номер пять — вот: его хорошо заметно сверху по вмятой давлением крышке, в компании НТЭК решили демонтировать. Почти сразу в основании соседней цистерны нашли трещины. Но оказалось, что и остальные не безопасны.

"Выявлены множественные случаи растрескивания поверхности бетонной, являющейся составной частью обваловки емкостей. Была установлена необходимость откачки нефтепродуктов из всех емкостей, которые находятся на данной производственной площадке", — говорит Владимир Чернышев, начальник управления Госнадзора в области использования и охраны водных объектов, атмосферного воздуха и земельного надзора Росприродназора.

Сегодня суд арестовал директора ТЭЦ, главного инженера и его заместителя. Под стражей начальник котлотурбинного цеха.

Но кроме техники, за которой могли плохо следить, есть еще оперативная реакция чиновников, которой не было. Главу Норильска Рината Ахметчина следователи обвиняют в халатности.

"Он не организовал координацию деятельности управления по делам гражданской обороны и чрезвычайной ситуации администрации города Норильска, не обеспечил функционирование и взаимодействие органов и должностных лиц местного самоуправления, не организовал контроль и наблюдение за состоянием окружающей среды, не спрогнозировал развитие и последствие чрезвычайной ситуации", — сообщила Светлана Петренко, руководитель управления взаимодействий со СМИ Следственного комитета России.

Проверки продолжают. В управлении той же компании НТЭК в Норильске есть еще две электростанции. А пока спасатели собрали из реки двенадцать с половиной тысяч кубометров испорченной соляркой воды.