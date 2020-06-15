Калечившая пациенток лжехирург Алена Верди умерла, не выходя из комы

В Краснодаре следователи проводят проверку обстоятельств смерти 38-летней пациентки одной из больниц города.

Как сообщают местные СМИ, речь идет об Алене Верди, которая без соответствующего диплома работала пластическим хирургом и искалечила многих пациенток, за что ее стали называть "краснодарская Франкенштейн".



Она скончалась ранним утром 15 июня, не приходя в сознание. Ее тело направлено на судмедэкспертизу, передают "Вести. Кубань".

Ранее сообщалось, что Верди должна была явиться на первое судебное заседание по возбужденному в ее отношении уголовному делу. Однако она не пришла. Оказалось, женщина впала в кому и находилась в реанимации на ИВЛ.

Тогда же стало известно, что она не раз нарушала условия домашнего ареста, и суд собирался ей изменить меру пресечения. По данным источника, знакомого с ситуацией, 30 мая Верди обнаружили в косметологическом кабинете без сознания и отправили в больницу.

По пока неподтвержденным данным, это произошло от передозировки лекарственным препаратом.

Весной 2019 года женщина, обвиняемая в причинении тяжкого вреда здоровью своих пациенток, пыталась вылететь в Израиль, но ее задержали.