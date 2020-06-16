Заблудившийся в Салавате лось напал на трамвай — сохатый боднул вагон, а затем, по всей видимости, решив, что такой соперник имеет другую весовую категорию, убежал.

Позже животное видели на улицах города, после чего лось, вероятно, нашел дорогу в лес.