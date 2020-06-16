Сотрудницу Ростехнадзора обвинили в халатности из-за разлива топлива в Норильске

В отношении сотрудницы отдела Ростехнадзора в Норильске Елены Новожиловой возбуждено уголовное дело. Она обвиняется в халатности. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Новожилова в ноябре 2017-го и декабре 2018-го проводила плановые проверки ТЭЦ-3 в Норильске. По данным следствия, сотрудница Ростехнадзора не проверила аварийный резервуар и не выявила факт отсутствия на него положительного заключения экспертизы промышленной безопасности.

В 2019 году в орган исполнительной власти поступило заключение, в котором указывались недостатки, подлежащие устранению. Елена Новожилова не стала инициировать проведение внеплановой проверки объекта, хотя должна была сделать это.

Следственный комитет отмечает, что бездействие сотрудницы Ростехнадзора привело к разрушению целостности топливного хранилища. Впоследствии произошел разлив 21 тысячи тонн нефтепродуктов, был причинен ущерб окружающей среде.



Правоохранительные органы продолжают проведение следственных действий, которые помогут установить все обстоятельства произошедшего.

Инцидент на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК", которая входит в группу компаний "Норильский никель", произошел 29 мая. В результате проседания фундамента из одного резервуара на дорогу и в ближайшие реки вылилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов. По факту случившегося возбуждено несколько уголовных дел.