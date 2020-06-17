"Норникель": завершен первый этап ликвидации последствий аварии

Первый этап в ликвидации последствий аварии пройден, существенная часть разлитого топлива собрана, сообщили в компании "Норникель".

"Мы завершили первый этап долгосрочного плана по ликвидации последствий аварии и нормализации ситуации, собрано более 90% разлившегося топлива", — сказал операционный директор "Норникеля" Сергей Дяченко.

По его словам, теперь стоит задача утилизировать собранный грунт и водотопливную смесь, а также очистить береговую линию, сообщает "Интерфакс".

Сбором топлива занимается объединенная группировка, в которую входят специалисты "Норникеля", МЧС и специализированных организаций. В работе заняты более 700 человек и 300 единиц техники. Помогают специалисты из Франции; через несколько дней приедут норвежцы.

Экологическое ЧП произошло 29 мая. В результате проседания фундамента из одного резервуара теплоэлектроцентрали на дорогу и в ближайшие реки вылилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Река Ангарка была перекрыта специальными заграждениями, чтобы не допустить разлива топлива до Карского моря.

Арестованы директор норильской ТЭЦ-3, главный инженер и его заместитель. Против мэра Норильска возбуждено уголовное дело о халатности. Проверки продолжают выявлять все звенья и обстоятельства, которые привели к таким последствиям.

Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы отдела Ростехнадзора. По данным следствия, в 2017 и 2018 годах она не проверила аварийный резервуар. В 2019 году она также не стала инициировать проведение внеплановой проверки объекта, хотя должна была сделать это.