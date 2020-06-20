Оживление туризма: куда поехать отдохнуть этим летом

Ограничения по карантину постепенно снимаются, спрос восстанавливается. И прежде всего, люди интересуются южным направлением.

Традиционно одним из лидеров внутреннего туризма остается Краснодарский край. С 12 июня в регионе заработали гостиницы вместимостью до 50 номеров, а с 21 числа возобновляют работу все отели и гостиницы края. Глава региона Вениамин Кондратьев отметил, что при заселении у туристов не будут требовать справки об отсутствии коронавируса. Однако в аэропортах и на вокзалах у всех приезжающих будет измеряться температура.

С 1 июля открываются детские санатории и лагеря Кубани, имеющие медицинскую лицензию. Правда, пока отдыхать в них смогут только жители региона.

Конечно, одно из самых популярных направлений среди россиян — это Крым. С 15 июня начали работать санатории, пансионаты, гостиницы и отели для крымчан, а также граждан, официально проживающих в республике. С 1 июля объекты санаторно-курортного комплекса смогут принимать на отдых и всех жителей России, так что уже сегодня можно смело бронировать отдых в Крыму.

"Спрос пока умеренный. Что важно — нет повышения цены. Цены находятся на уровне прошлого года, и этот фактор повлияет на популярность внутреннего туризма. Но не только пляжные направления. В этом году появились и новые маршруты. Например, десять чартерных направлений федеральных туроператоров и Хакасия, и озеро Байкал, новый маршрут для чартерных перевозок — Русская Балтика в Калининградской области — крайне популярен и доступен по цене. Например, тур на три дня стартует от 10 тысяч рублей, включая перелет", — рассказал Дмитрий Горин, советник руководителя Ростуризма.

Прибрежные гостиницы Калининградской области открылись для жителей региона еще 8 июня. С июля регион планирует принимать туристов из других регионов. Отели активно бронируются, уже сейчас остается немного свободных мест. Наибольшим спросом пользуются выходные дни во второй половине июля и в августе. Причем, отдохнуть можно не только на Балтийском море. В области развивается сельский туризм, очень востребованы направления активного отдыха — например, сплавы на байдарках вдоль Куршской косы. В области есть велоклубы, которые организуют бесплатные выезды по туристическим местам.

В целом, если проанализировать, с какой целью люди отправляются в путешествие по России, то чаще всего это будет отдых у моря. Всего на досуг и рекреацию приходится более 70 процентов от общего числа поездок. Также существенный удельный вес имеют круизы. В последнее время начал развиваться религиозный туризм. В центральной части страны популярны маршруты по православным монастырям во Владимирской, Калужской, Костромской, Московской, Рязанской, Тверской, Ярославской и Смоленской областях.

Чтобы сдержать рост цен на туристические путевки, сейчас согласовывается программа субсидирования для операторов и перевозчиков. Кроме этого, Ростуризм выражает готовность совместно с Русским географическим обществом запустить отдельную программу поддержки детского туризма. Ну и, конечно, очень важно выполнить обязательства перед туристами, поездки которых были отменены из-за пандемии коронавируса.

"Туристы, которые не смогли отправиться в путешествие, смогут получить такой же равнозначный турпродукт, например, в июле, августе, сентябре. Туры по России, которые не состоялись. Это касается и международных путешествий. Но если по каким-либо причинам турист будет не согласен начать в этом году путешествовать, обязательства будут продлены на весь 2021 год. И туристы смогут использовать тур без доплат", — пояснил Дмитрий Горин.

Эксперты уверены, что в этом году структура потребления туристического продукта изменится существенным образом. В приоритете окажется природный, экологический отдых, с максимальным социальным дистанцированием. Вырастет спрос на аренду автомобилей, индивидуальных гидов, интерес к мобильным приложениям. Туристы чаще станут самостоятельно организовывать свои путешествия.

В любом случае пандемия действительно может дать толчок развитию внутреннего туризма.