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23 июня 202021:28 Алексей Головко

Помочь экономике: Путин предложил сделать Россию для IT-компаний Лучше Индии и Ирландии

Помочь экономике: Путин предложил сделать Россию для IT-компаний Лучше Индии и Ирландии

В обращении 23 июня Владимир Путин также выступил с предложениями, направленными на стимулирование российской экономики и поддержку бизнеса. Например, с 1 июля все регионы смогут вводить налоговый режим для самозанятых. Кроме того, для IT-компаний Россия введет одну из самых низких в мире ставок налога на прибыль — всего 3 процента, вместо прежних 20. Отдельные инициативы касаются рынка труда, а также отраслей, пострадавших от пандемии.

Для мировой экономики эпидемия коронавируса COVID-19 стала испытанием. Карантин резко ограничил не только общение людей, но и перемещение товаров, услуг, рабочей силы. Потери у каждой страны. Российский ВВП только в апреле, когда начались нерабочие дни, снизился на 12 процентов. Вирус пришел почти одновременно с небывалым падением мировых цен на энергоносители. Но российская экономика выдержала даже такой двойной удар.

"У нас не произошло резкого скачка цен, — отметил Владимир Путин. — Вы также помните, что творилось на ключевых сырьевых, энергетических, мировых финансовых рынках. Непредсказуемые колебания, порой просто паника. Понятно, что все это не могло не сказаться на нашей национальной валюте. Но мы сначала не допустили резкого падения рубля, а затем он фактически вернулся на докризисный уровень. Это было крайне важно для защиты доходов и сбережений граждан. И такая предсказуемость, стабильность национальной валюты, стабильность рубля, была обеспечена не искусственно, не по какой-то команде, а за счет прочности фундаментальных основ российской экономики. Подчеркну, далеко не всем странам удалось добиться таких же макроэкономических результатов".

Но уровень безработицы все же вырос: в условиях остановки целых отраслей это неизбежно. Президент ставит перед правительством задачу — в 2021 году полностью восстановить рынок труда. Защите рабочих мест с самого начала эпидемии были посвящены все усилия государства. Для наиболее пострадавших предприятий введен льготный кредит по ставке 2 процента. И если удалось сохранить 90 процентов рабочих мест — деньги отдавать не надо.

"Мы видим, что эта мера востребована. Уже одобрены заявки от 90 тысяч компаний, где работают 2 миллиона 400 тысяч сотрудников. Но спрос, как мы видим, гораздо выше оказался, чем изначально планировало правительство. Поэтому предлагаю расширить эту меру поддержки, эту программу, выделить на ее реализацию еще сто миллиардов рублей и таким образом дополнительно поддержать предприятия, их работников на этапе выхода из режима ограничений, — предложил Путин. — И тем самым ускорить восстановление экономики и занятости".

Бизнес должен на себе почувствовать и снижение административного давления. Когда по всей стране начали массово строить больницы, то оказалось что делать это можно быстро и качественно, дешево и без излишней бюрократической волокиты.

" Я уже поручал правительству еще раз проанализировать систему регулирования строительной отрасли, внести в нее изменения, исходя из опыта последних месяцев. Знаю, что на первом этапе правительство готова перевести почти треть действующих требований к стройке в разряд рекомендаций. Эту работу надо обязательно продолжать, ведь такие резервы у нас есть буквально повсюду, во всех отраслях, — отметил Путин. — Подчеркну, кардинальное улучшение делового климата, упрощение всех процедур должно стать важнейшим ресурсом восстановления и качественного развития экономики".

Отдельное внимание к категории самозанятых предпринимателей. Их в стране уже 700 тысяч. Это был эксперимент, который теперь предложено распространить на всю Россию.

"С 1 июля на территории всей страны, у всех регионов должно появиться право вводить режим для самозанятых. А значит, люди смогут официально и спокойно работать, — продолжил глава российского государства. — Также считаю, и об этом мы не раз говорили с молодыми предпринимателями, нужно давать возможность получать статус самозянатого не с 18, а с 16 лет. По расчетам ,этим правом смогут воспользоваться около трех миллионов наших граждан. При этом такие начинающие предприниматели также получат дополнительные налоговые льготы, а именно — налоговый капитал в размере одного МРОТа, чтобы не отвлекать ресурсы от развития своего дела на уплату налогов".

Жизнь в стране начинает возвращаться из виртуальной реальности в обычную, но эпидемия показала, что за онлайн-технологиями будущее. Совсем недавно президент встречался с представителями российских IT-компаний. Этот рынок растет невероятными темпами и важен стратегически. Чтобы поддержать, его глава государства предлагает налоговый маневр: снизить нагрузку на фонд оплаты труда.

"Напомню, мы уже вдвое, до 15%, понизили ставку страховых взносов для всех компаний малого и среднего бизнеса. Считаю, что в IT-сфере мы можем и должны пойти дальше. Сейчас ставка страховых взносов для таких компаний составляет 14 процентов на период до 2023 года. Предлагаю снизить ее до 7,6 процента, причем не временно, а бессрочно. Кроме того, будет правильно существенно, на порядок, уменьшить ставку налога на прибыль для IT-компаний, а также, разумеется, бессрочно с нынешних 20 процентов до трех, что не только сравнимо, а даже лучше, чем в таких привлекательных сегодня для IT-бизнеса юрисдикциях как индийская или ирландская. Фактически это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире", — предложил Путин.

Платить налоги в России для бизнеса должно быть удобно и привлекательно. Отдельное внимание предпринимателям, которые развивают свое дело не только внутри страны, но и за рубежом.

"У них должна быть возможность удобно, цивилизованно платить налоги дома, в России. Сейчас российские налоговые резиденты, владельцы зарубежных активов платят налог на полученный доход от деятельности так называемых контролируемых иностранных компаний по достаточно сложной, громоздкой и, можно сказать, запутанной схеме. Предлагаю ее кардинально упростить, предоставить право оплачивать фиксированную налоговую сумму 5 миллионов рублей в год без дополнительной отчетности. Таким образом мы дадим стимул к развитию современного, ответственного бизнеса, причем именно в российской юрисдикции", — добавил также президент России.

Бюджеты регионов за время коронавирусного кризиса тоже испытали нагрузку. Из федерального центра их поддержали — выделено 200 миллиардов рублей на компенсацию расходов связанных с мерами по борьбе с эпидемией. Владимир Путин 23 июня распорядился выделить еще больше денег.

"Поручаю правительству оказать дополнительную финансовую помощь регионам, выделить еще сто миллиардов рублей плюсом к тем двумстам миллиардам, о которых мы уже объявили ранее. И тем самым компенсировать расходы регионов, связанные с реализацией общенациональных мер борьбы с эпидемией и ее последствиями. При этом прошу внимательно посмотреть на принципы распределения такой поддержки, не ограничивать, а, напротив, поощрять регионы, которые активно вкладывают свои ресурсы в проекты развития. – обратился Путин к правительству. — Кроме того, в текущем году добавим еще сто миллиардов рублей на обновление региональной дорожной сети. Направим эти средства в те субъекты, которые работают быстро, строят, ремонтируют дороги качественно и с опережением графика".

Из-за пандемии придется уточнять параметры и сроки национальных проектов, вписывать в них все нынешние и будущие меры по поддержке экономики. Но уже сейчас глава государства дает понять — расходы на здравоохранение и образование в новом бюджете будут увеличены в любом случае.

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