Режиссеру Серебренникову вменили хищение 129 миллионов рублей

26 июня в Мещанском суде Москвы оглашается приговор по делу режиссера Кирилла Серебренникова и трех других фигурантов дела "Седьмой студии".

В обвинительном приговоре говорится, что "Серебренников, Малобродский, Итин совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием организованной группой в особо крупном размере".

В последней экспертизе значится сумма чуть менее 129 миллионов рублей, передает РИА Новости.

Как говорится в приговоре, "в период 2011-2014 годов фирмам, занимавшимся обналичиванием, по фиктивным контрактам, был перечислен 131 миллион рублей", а "согласно заключению экспертизы, ущерб составил 128,9 миллионов рублей".

Обвинение просит для Серебренникова 6 лет колонии, для других фигурантов дела – от 4 до 5 лет.

На виновность директора РАМТ и экс-сотрудника Минкультуры РФ Софьи Апфельбаум во вводной части оглашения приговора судья не указала.

Всего на проект "Платформа", который реализовывала "Седьмая студия", из федерального бюджета было выделено 216 миллионов рублей. Когда делом "Седьмой студии" занялся Следственный комитет, то первая экспертиза оценила ущерб в 133 миллиона.

Затем вторая экспертиза установила, что подсудимый, наоборот, сэкономил деньги Минкультуры, однако третья экспертиза оценила ущерб почти в 129 миллионов рублей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это дело, сказал, что оно является "поводом для того, чтобы тщательно проанализировать, как осуществляется расходование государственных средств в учреждениях культуры", передает ТАСС.