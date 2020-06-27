Долг религиозного лидера: раздор между Трампом и Папой Римским

Западные СМИ обсуждают серьезный раздор, который протесты против полицейского произвола в США посеяли между президентом этой страны Дональдом Трампом и Папой Римским. В эфире телеканала "Россия 24" ситуацию прокомментировал председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Иларион.

По словам священнослужителя, Папа Римский как религиозный лидер выразил справедливую озабоченность полицейским произволом, ставшим причиной протестов по всей Америке. По мнению Илариона, речь в данном случае не может идти о каком-то личном конфликте между Трампом и папой Франциском.

"Я думаю, что речь идет о позиции религиозного лидера, которая была озвучена в публичном пространстве. Она может кому-то нравиться больше, кому-то – нравиться меньше, кому-то она может вообще не нравиться, но долг религиозного лидера заключается в том, чтобы откликаться на подобного рода события. И Папа Римский в данном случае исполнил этот свой долг", — отметил представитель РПЦ.