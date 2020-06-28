В стихах про атаку монахов-каратистов Шнур сравнил Собчак с Норрисом

Музыкант Сергей Шнуров написал стихотворение по поводу нападения на Ксению Собчак и ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре, который контролируется запрещенным в служении схиигуменом Сергием (Романовым). Это издевательское рифмованное переложение инцидента, в котором жителей обители музыкант называет монахами-каратистами, а Собчак — такой же быстрой, как и Норрис Чак.

Шнуров ернически заметил:

Ксюху, так сказать, накрыло,

Всех переорала ором.

Мало? Ткнули клумбой в рыло,

Чтоб не лезла под забором.

И упомянул предыдущие хайповые темы, в которых оказалась замешана светская львица, в том числе странную историю про крабов и сломанный нос.

Стихотворение артист опубликовал в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что журналистка приехала в монастырь, чтобы расследовать дело о подростках-послушниках, которых регулярно избивали. В ходе расследования выяснилось, что монахиня, приходившаяся "названной матерью" одной из героинь сюжета, недавно скончалась от лейкемии. Появились подозрения, что умершей женщине вовремя не оказали медицинскую помощь, поскольку об отношении отца Сергия к официальной медицине хорошо известно.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев назвал нападение неприемлемым. Вместе с тем он отметил, что для работы в монастырях и других подобных "закрытых" учреждениях журналистам необходимо специальное разрешение, поэтому ситуация требует прояснения.