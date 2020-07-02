2 июля 202020:59 Дмитрий Кайстро

Судьба Святой Софии: уникальный музей могут сделать недоступным для туристов

Судьба Святой Софии: уникальный музей могут сделать недоступным для туристов

Будущее храма, которому почти полторы тысячи лет, они решили за 17 минут — один из шедевров мировой церковной архитектуры, собор Святой Софии в Стамбуле, может сменить статус с музея христианства на мечеть. Верховный суд Турции дал право последнего слова президенту Эрдогану — официальное решение обнародуют в течение двух недель.

Судьбоносного решения Госсовета Турции ждали во всем мире, однако огласить итоги заседания официальный Стамбул решил позже — в течение двух недель. Если музей все же станет мечетью, первая молитва в ней может пройти уже 15 июля. Мировая культурная общественность выступает резко против смены статуса объекта всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

"Это резкое ухудшение культурного диалога и культурного существования в мире. Если культовое учреждение стало музеем, оно должно оставаться музеем. Музей допускает многочисленность мнений", — выразил свое мнение директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Превращение музея в мечеть правящая в Турции партия "Справедливости и развития" давно сделала одним из главных политических лозунгов. Таким образом ее лидер Эрдоган пытается консолидировать преданный электорат. На сегодняшнее событие турецкие газеты откликнулись заголовками, в которых статус храма называется вопросом суверенитета.

Глубокую обеспокоенность возможной сменой статуса музея выразило Российское историческое общество:

— Российское историческое общество обращается к турецким коллегам с призывом занять взвешенную позицию по вопросам о статусе музея.

Построенный в 6 веке при императоре Юстиниане, свыше тысячелетия греческий шедевр был самым большим храмом христианского мира. Княгиня русов Ольга, бабушка князя Владимира, приняла здесь святое крещение, а самого князя крестить Русь убедило величие храмовой службы. Паломники из России, побывавшие здесь на богослужении, рассказывали князю Владимиру: "Мы не знали, где побывали — на земле или на небе".

После завоевания Константинополя Мехмедом II христианский храм превратили в мечеть, пристроив к нему минареты, но основатель светской Турции Кемаль Ататюрк в 1934 году объявил Софию музеем и открыл закрашенные фрески.

Когда в 1967 понтифик Павел VI попытался встать на колени и помолиться на этом месте, премьер-министр Турции помешал ему это сделать, заявив: "Здесь вам не храм и не мечеть. Никаких религиозных церемоний".

Но мечты консерваторов о неоосманской империи стремительно меняют современный политический контекст. София, в которой десятилетиями обеспечивалась одинаковая сохранность христианских и исламских святынь, видимо, теперь нужна лишь как символ исторических османских завоеваний.

Многие страны, среди которых Россия, Греция и США уже выступили с призывом сохранить Софии статус музея.

"Мы действительно должны наедятся, что статус Святой Софии как памятника Юнеско все-таки поможет договориться с турецкими властями, чтобы при использовании памятника он не очень пострадал", — отметила доктор искусствоведения Ольга Этингоф.

Политика турецких властей, считают наблюдатели, способна спровоцировать напряжение подобное тому, что нередко происходит на Храмовой горе в Иерусалиме. Для миллионов туристов уникальный и один из самых посещаемых музеев мира отныне может оказаться и вовсе недоступным.

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