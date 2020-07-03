Подтверждено загрязнение трех рек из озера из-за ЧП в Норильске

Загрязнение нефтепродуктами рек Амбарная, Далдыкан, Пясина, а также озера Пясино обнаружили специалисты Росприроднадзора. Это следствие аварии с нефтехранилищем на норильской ТЭЦ-3. Здесь 29 мая 2020 года разгерметизировался резервуар N5. Хранившиеся в нем почти 21 тысяча тонн нефтепродуктов попали на почву и в воду.

При этом Ростехнадзор назвал показатели аварийности и травматизма на объектах "Норникеля" тревожными, сообщает ТАСС. Игнорирование проблем, по мнению специалистов Ростехнадзора, может привести к еще более печальным последствиям, чем авария на тепло-энергоцентрали.

Глава Енисейского управления Ростехнадзора Андрей Ходосевич и начальник Управления горного надзора Александр Филатов отметили, что соблюдение обязательных норм и правил "Норильским никелем" низкое, есть ряд серьезных проблем, которые требуют принятия комплексных мер со стороны руководства предприятием.

ТЭЦ-3 принадлежит АО "НТЭК", которое входит в группу "Норильский никель". "Норникель" считает основной причиной аварии с цистерной потепление в условиях вечной мерзлоты. Это якобы привело в движение опоры под топливными цистернами. В "Норникеле" заявляют, что ремонтировали более чем 20-летние цистерны в 2018 году. Что касается пятого резервуара, то он якобы с 2016 года находился на ремонте, что исключает его проверку сотрудниками Росприрднадзора. Но при этом все эти 4 года в резервуаре хранилось дизельное топливо.

Разлившееся топливо было локализовано спасателями МЧС России. Был вывезен грунт с площади 180 тысяч квадратных метров. "Норникель" заявил о том, что очистка грунта и ликвидация последствий аварии будет завершена через 11 месяцев. К 20 июля "Норникель" планирует построить трубопровод для транспортировки водо-топливной смеси. А до 10 сентября компания намерена провести транспортировку загрязненной смеси на специально подготовленную площадку, а до конца года будет осуществлено ее разделение. Глава "Норникеля" Владимир Потанин пообещал потратить на ликвидацию экологической аварии до 5 миллиардов рублей.

Кроме того, проверки выявили, что на ТЭЦ-3 отсутствует также нормальная канализация. Всемирный фонд дикой природы выяснил также, что сброс загрязненных отходов происходил в реки с предприятий Норильска минимум три года — с 2017 года. Защитники дикой природы отправили 19 июня гендиректору "Норникеля" Владимиру Потанину ряд рекомендаций, но реакции на это обращение не последовало.