Цены на подсолнечное масло и семечки могут вырасти на 20%

Цены на подсолнечное масло и семечки в России вырастут на 20% из-за плохого урожая, предупреждают в обзоре агроаналитики "СовЭкона".

Из-за засушливой весны и лета упала урожайность – аграрии собирают на 20-25% меньше семян подсолнечника, чем засеяли. В большинстве регионов уборка уже завершена.

В итоге урожай подсолнечника в 2020 году снизится примерно на 23% – в России соберут около 12 миллиона тонн.

Состояние посевов самое плохое как минимум за последние десять лет, – уточнили в "СовЭконе".

В 2019 году Россия экспортировала рекордный объем подсолнечного масла – 3,1 миллиона тонн на 2,2 миллиарда долларов. В январе-июле 2020 года произведено 3,6 миллиона тонн подсолнечного масла, из них экспортировано 2,3 миллиона тонн (+35,3% к аналогичному периоду прошлого года).

Из-за неурожая подорожает и овсянка. Неурожай и сокращение в России посевных площадей привело к снижению запасов овсянки на складах и росту ее стоимости в магазинах на 10-20%. Розничная цена на "Геркулес" выросла на 10% в июле за год, как и в августе и впервые достигла 100 рублей за 1 килограмм.