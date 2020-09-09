Фондовый рынок США упал: дефицит бюджета и госдолг страны стали рекордными

Дефицит бюджета и госдолг США станут рекордными из-за пандемии, сообщило бюджетное управление Конгресса США (Congressional Budget Office). Ухудшает ситуацию и обвал фондовых индексов США.

"CBO прогнозирует дефицит федерального бюджета в размере 3,3 триллиона долларов в 2020 году, что более чем в три раза превышает дефицит, зафиксированный в 2019 году", – отмечается в сообщении управления. В 2019 году дефицит бюджета страны составил 984 миллиарда долларов.

"Дефицит бюджета в 2020 году достигнет 16% валового внутреннего продукта (ВВП) и будет самым большим с 1945 года".

По прогнозам бюджетного управления, рекордный дефицит бюджета страны сохранится в период 2021–2030 годов. Расходы США значительно превышают доходы страны из-за экономических потрясений, вызванных пандемией коронавируса 2020 года, и из-за новых законов о господдержке. Так объяснили экономисты Конгресса США рост дефицита бюджета.

США называют одним из источников нового мирового кризиса – в стране жесткое политическое и расовое противостояние в предверии ноябрьских президентских выборов, новые вспышки пандемии и плохие прогнозы по восстановлению. Фондовые индексы США падают третий день подряд, начиная с пятницы 4 сентября. По итогам торгов 8 сентября промышленный индекс Standard & Poor's 500 рухнул еще на 2,8%, индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average потерял 2,3%, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite обавлился на 4,11%. Обвал продолжается с пятницы, когда S&P 500 рухнул на 3,5%, а Nasdaq снизился сразу на 5,23% – это самое сильное дневное падение с кризисного марта этого года.

Президент США и законодатели страны ранее одобрили вливание в экономику страны 3 триллионов долларов с марта 2020 года – это налоговые льготы и субсидируемые кредиты, прямые выплаты населению. Но это не привело к быстрому восстановлению, а экономика США несет крупные потери и из-за рекордного количества заболевших, умерших, и из-за беспорядков в ряде штатов, и из-за новых вспышек пандемии в половине штатов. Сейчас обсуждается вливание в экономику еще 1,5-3 триллионов долларов.

Среди экономик с наибольшими потерями и Великобритания. Государственный долг Великобритании, впервые превысив размер ее экономики в июне 2020 года, обновил рекорд и в июле впервые стал больше 2 триллионов фунтов стерлингов (более 2,6 триллиона долларов).

По прогнозу рейтингового агентства Fitch, госдолг России вырастет с 14,6% до 18,5% ВВП в 2020 году. Россия занимает четвертое место в мире среди стран с наименьшим сокращением экономики (-4,8%) во время пандемии после Турции (-4%) и Индонезии (-1%), а Китай даже выходит на рост ВВП по итогам 2020 года (+2%), согласно консенсус-прогнозам Bloomberg по итогам опроса экономистов.

За Россией расположилась Саудовская Аравия (-4,9%), США (-5%). Экономика Германии по ожидаемому падению расположилась на девятом месте и сократится сильнее (-6%), чем ВВП Индии (-5,5%) и Бразилии (-5,7%). Экономика Великобритании снизится почти на 10%.