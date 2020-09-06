В США прогнозируются небывалые беспорядки

Сотый день протеста от 99 предыдущих ничем не отличался. В Портленде – погромы, задержания, клубится слезоточивый газа, а резиновые пули летят точно в цель.

Бунтовщики ночью наводят на город ужас, днем отсыпаются. Мэрия им и пустырь для этого выделила. Кемпинг заботливо огородили от посторонних глаз, но бдительные жители все заметили.

Портленд протест экспортирует. Анархисты разъезжаются по другим штатам, но принимают их не везде. На подъезде к Сиэтлу полиция блокирует машины с гастролерами.

В городок Рочестер бунтари все-таки попали. Активисты движения за права чернокожих решили выяснить отношения с мирно ужинающими отдыхающими. "Мы прекращаем вашу вечеринку", – кричали бунтари. Тех, кто рассиживался, подгоняли боем посуды.

Анархисты едва не сорвали республиканский съезд в Северной Каролине. Трампу друзья рассказали, как в самолетах, летящих туда, было полно людей в черном. Потом были стычки с полицией всю неделю, что продолжался съезд.

И вот мэр-демократ, заигравшийся с анархистами в Портленде, бежит из квартиры. Фейерверками в окна, кострами в подъезде антифа убеждали его прекратить финансировать полицию. Соседей Теда Уилана трясло от страха – попросили мэра если не уволиться, то хотя бы съехать.

Вот и Трампа пытались убедить не приезжать в Кеношу. Городок в Висконсине демонстранты разносили несколько дней. "Трамп и Пенс, убирайтесь немедленно!" Одна страна, один город и такие полярные лозунги. На другой стороне – плакат: "Спасибо, Трамп!".

Висконсин в 2016-м – один из штатов, принесших Трампу победу. Тогда он стал первым республиканцем, победившем здесь на выборах со времен Рейгана. Шанс повторить успех есть и сейчас – штат колеблющийся, много неопределившихся избирателей.

- Вы считаете, что эта поездка ради его перевыборов?

- Во многом да. Он играет на страхе белых людей. Его и губернатор, и другие политики просили не приезжать. Это приведет к еще большему расколу, и мы это видим, – говорят американцы.

У седых пенсионеров и чернокожих активистов до рукопашной не дошло. Но, судя по битам в рюкзаках, настрой был серьезный. Сдерживать город Трамп прислал 1500 нацгвардейцев.

"Этот президент хочет гражданскую войну! Это звучит безумно, но все об этом говорят. Мы живем в очень страшное время. Неужели, отправляя сюда людей с автоматами, он думает, что заставит нас почувствовать себя комфортно. Я не хочу выходить из дома и видеть автоматчиков. Они, наверное, приехали меня защищать, но я не чувствую себя в безопасности от этого. Мне страшно за эту страну", – говорит один из местных жителей.

Кортеж Трампа одни встречали аплодисментами, у других – только средний палец вверх.

Остановка у пепелища. Погромщики в Кеноше сожгли 30 магазинов. Бизнес уничтожен, и Трамп обещает владельцам помочь.

Помогает сейчас вся Америка Джейкобу Блейку, из-за которого начались погромы. Вооружен, сопротивлялся при задержании. Полицейский 7 раз выстрелил ему в спину.

Блейк выжил, но парализован. На его счет уже перечислены 2 миллиона долларов пожертвований. Игроки женской НБА выходят в майках с его именем. Хотя он сопротивлялся при задержании, потому что был в это время под следствием.

Только в июне его выпустили под залог. Радиоведущие не побоялись рассказать о прошлом нового национального героя: "Он ночью вломился в дом к женщине, которая спала в одной кровати со своим ребенком. Изнасиловал ее при ребенке. Потом спокойно ушел, захватив ее кредитные карты и ключи от машины, на которой благополучно уехал".

Таких откровений на встрече кандидата Байдена с родственниками раненного Блейка, конечно, не было. Родня говорила мало. Солировал политик-демократ. Он тоже заехал в Кеношу рассказать о своих планах на президентство.

"Если меня изберут президентом, я обещаю, что создам национальную комиссию в Белом доме, куда войдут шефы полиции, правозащитники представители афроамериканских и латиноамериканских сообществ. Многие думают, что нынешний президент добился больших успехов с его призывом "Закон и порядок". Это не так", – заявил Байден.

Волна насилия все сильнее накрывает города, где правят демократы. Балтимор. Со спины чернокожий мужчина бьет белого кирпичом по голове.

В столице толпа афроамериканцев штурмует полицейский участок за то, что патрульный застрелил чернокожего, бегущего на него с пистолетом. За несколько минут до приезда полиции он с приятелями хвастал в Интернете своими стволами.

Соцсети, взвесив настроения пользователей, уже предупредили: дальше будет только хуже. Основатель Facebook Марк Цукерберг предрек США небывалые беспорядки после президентских выборов. Каким бы ни был результат, какую-то из сторон он точно не устроит.