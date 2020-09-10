Росприроднадзор подал иск к "Норникелю" на 148 миллиардов рублей

Росприроднадзор подал иск к "Норильско-Таймырской энергетической компании" в составе "Норникеля" на 148 миллиардов рублей о возмещении ущерба окружающей среде, сообщило ведомство.

Иск подан в Арбитражный суд Красноярского края, а "исковые требования составляют 147 784 627 500 рублей", уточнили в ведомстве.

Росприроднадзор ранее предупреждал, что подаст иск в суд о взыскании с "Норникеля" всей суммы ущерба по итогам аварии в Норильске, если компания не погасит его добровольно.

"Норникель" приготовил прибыль для покрытия ущерба экологии, но не захотел выплатить. "Норильский никель" в первом полугодии 2020 года получил чистую прибыль в 1,168 миллиарда рублей после резервирования 149,3 миллиарда рублей для возмещение ущерба от аварии в Норильске, как требовал Росприроднадзор, сообщается в финотчете компании по международным стандартам.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования РФ Светлана Радионова не исключила предъявления "Норникелю" новых претензий по итогам проверок, которые ведутся по поручению российского президента. Радионова назвала "удручающей картиной" состояние ряда объектов, находящихся в управлении не самой компании, а групп компаний "Норильского никеля".

Ранее Росприроднадзор оценил вред экологии в результате аварии в 148 миллиардов рублей. Но "Норникель" не согласился с оценкой ущерба.

29 мая 2020 года один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, который принадлежит компании "НТЭК", входящей в группу "Норильский никель", из-за резкой просадки опор фундамента треснул и в окружающие реки вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Авария на ТЭЦ в Норильске стала первой аварией такого крупного масштаба в заполярной Арктике. Сопоставимая по масштабам авария танкера Exxon Valdez произошла 30 лет назад у берегов, отметили экологи "Гринпис". По факту экологической катастрофы было возбуждено уголовное дело и задержаны работники теплоэлектоцентрали.