Мошенники перевели деньги клиентов Сбербанка на счет "Трансконтейнера"

Деньги ряда обычных клиентов "Сбербанка Онлайн" переводились мошенниками на счета крупнейшего в России контейнерного оператора "Трансконтейнер". Об этом сообщили сами пострадавшие.

В Сбербанке сообщили, что переводы проведены правильно и нет оснований для возврата денег, а данные клиентов были получены из-за их небрежности – через "опросы" на мошеннических сайтах.

Так, один из пострадавших Александр Ездаков рассказал РБК, что с его кредитной карты на расчетный счет ПАО "Центр по перевозке грузов в контейнерах "Трансконтейнер" было переведено мошенниками около 200 тысяч рублей. Ездаков получил сообщение о регистрации приложения на другом смартфоне, и код для регистрации. В сообщении было предупреждение о необходимости связаться с банком, если эти действия выполняет не он.

Но Ездаков не смог сразу связаться с банком по номеру 900, а после списания денег с его карты сразу заблокировались личные кабинеты в мобильном приложении и интернет-банке.

Служба безопасности "Трансконтейнера" подтвердила около 80 случаев поступления денег от лиц, не пользовавшихся услугами компании. Сумма переводов превысила 3 миллиона рублей. Эксперты пояснили, что в случае неудачной кражи мошенники переводят деньги в любые крупные компании.

Нет способов, при помощи которых мошенники могли бы получить эти деньги, – пояснил представитель "Трансконтейнера". В компании заверили о скором возврате денег пострадавшим.

Личные данные могли быть украдены через вирусную программу, или сам клиент сообщил свои данные. Как пояснили в Сбербанке, на фишинговых сайтах предлагаются фиктивные опросы для получения бонусов "Спасибо" с просьбой указать номер своей карты якобы для получения бонусов. Получив номер карты, мошенники начинают регистрацию в "Сбербанк Онлайн" от имени клиента на своем смартфоне. Для подтверждения регистрации "Сбербанк Онлайн" банк направляет СМС-пароль клиенту с предупреждающим текстом "Код для регистрации — xxx. Никому не сообщайте код. Если вы не совершали регистрацию, позвоните по номеру 900". Этот пароль клиент сам вводит на фишинговом сайте, и таким образом, он сам передает пароль мошенникам, а они подтверждают им регистрацию на своем устройстве. Никогда нельзя сообщать пароль другим людям, предупредили в банке.

Ранее были названы способы стать жертвой мошенников в WhatsApp, а Центробанк предупредил о новой схеме мошенничества, с ее помощью преступники получают сведения о клиентах, состоянии их счетов и другие сведения.