Акции "Абрау Дюрсо" взлетели после слов Путина

Акции винодельческой компании "Абрау Дюрсо" в ходе торгов на Московской бирже подорожали сразу на 11% после слов Владимира Путина о возможной его работе в этой компании, согласно данным биржи.

Президент России Владимир Путин во время общения со студентами не исключил возможности заняться виноделием и поработать советником у Бориса Титова, который владеет долей в "Абра-Дюрсо". Титов на посту бизнес-омбудсмена при президенте России защищает права предпринимателей.

Путин назвал виноделие благородной профессией – "очень хороший вид деятельности, мне кажется, благородный", – и допустил, что мог бы поработать в винодельческой компании в качестве юриста после ухода с поста президента.

"У меня советник есть, Борис Титов, который является владельцем "Абрау Дюрсо", – крупная наша компания с хорошим бэкграундом, еще князю Голицыну, по-моему, это принадлежало все. Он у меня сейчас советник, я вот когда работу закончу, может, я пойду поработаю советником к нему, но не как бизнесмен, а как специалист, хотя бы в области права", – не исключил президент.

Крупнейший производитель игристых вин в России появился 150 лет назад. Абрау-Дюрсо основано 150 лет назад указом императора Александра II. В 1870 году на склонах озера Абрау появились первые лозы классических европейских сортов винограда. Наибольших успехов виноделие в Абрау-Дюрсо добилось при князе Льве Голицыне.