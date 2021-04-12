Реформа образования: удвоение числа лабораторий и стартапы в вузах

Россия через 10 лет планирует войти в десятку ведущих государств мира по объему научных исследований и разработок, заявил глава правительства Михаил Мишустин во время беседы со студентами авиакосмических вузов страны в Московском авиационном институте.

Для достижения этой цели "инфраструктура и лабораторная база нужны самые современные", – отметил Мишустин. В этом году в стране при поддержке правительства открывается 450 новых лабораторий в институтах и университетах.

"В течение ближайших трех лет только на них предусмотрено около 36 миллиардов рублей. Уже к 2024 году количество таких лабораторий удвоится, их будет 900", – подчеркнул Мишустин. Программа создания инженерных центров "предполагает уже на сегодня оснащение лабораториями 219 вузов, которые примерно 1700 программ уже представили на экспертизу".

Кроме этого, стартапы, принципы их создания планируется включить в систему вузов. "Считаю, что стартапы, подход технологический к стартапам должен быть серьезно инкорпорирован в систему нашего высшего образования. Стартап в этом смысле может быть темой дипломной работы", – считает Мишустин.

Мишустин поручил министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову проработать создание "школ стартапов и подходов, которые могли бы быть инкорпорированы в университеты".