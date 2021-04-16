"Хуже не будет": глава ВТБ назвал долю США в госдолге РФ

Нет угрозы для финансового рынка России после запрета США покупать американским инвесторам новые облигации федерального займа (ОФЗ). Их доля в российском госдолге незначительна, "ситуация управляемая", сообщил глава ВТБ Андрей Костин в интервью Bloomberg TV. В Минфине заранее готовились к этому сценарию, а ЦБ заявил, что ситуация стабильная и под контролем.

Политический пиар США оценили и на рынке: в пятницу, 16 апреля, рубль укрепился до уровня октября 2020 года, после которого началось снижение курса национальной валюты. Основные валюты с утра подешевели на 1%: евро торгуется по 90,6 рубля, доллар – по 75,6 рубля. За сутки евро и доллар подешевели более чем на 2 рубля – с того момента, когда стало известно о санкциях.

Наибольшие потери будут у инвесторов США, которые покупали российские облигации с доходностью в 6-8 раз выше, чем в США или ЕС. Днем ранее Минфин США запретил гражданам США покупать госооблигации РФ нового выпуска, но разрешил владеть ОФЗ, которые были куплены ранее. Но даже, если инвесторы США сразу сбросят все свои гособлигации РФ, то их выкупят другие из-за их привлекательности.

Только ВТБ, один из крупнейших банков в РФ, держит в своем портфеле ОФЗ на сумму 1,7 триллиона рублей – это больше, чем у всех инвесторов США, которые владеют облигациями всего на 1-1,4 трлн рублей.

"У нас портфель около 1,7 триллиона рублей, что больше, чем американские инвесторы держат – 1-1,4 триллиона рублей. Всего российские банки имеют около 7,6 триллиона рублей, – пояснил Костин. – Ситуация вполне управляемая. Мы ожидаем, что она не станет намного хуже".

Доля иностранцев в госдолге России месяцем ранее снизилась до уровня первых санкций. В целом на руках иностранных инвесторов менее 20% ОФЗ – на сумму 3 триллиона рублей из общей стоимости на 14 триллионов рублей внутренних гособлигаций на рынке.

Остальное держат на балансе российские финансовые компании и банки, которые готовы купить ОФЗ у иностранцев – в случае распродажи им придется избавляться от ОФЗ со скидкой и российским инвесторам выгодно будет купить облигации по цене ниже рыночной. И если доля иностранцев упадет, то это не критично – 9 лет назад иностранцы владели только 3,7% всех ОФЗ. Российские и иностранные инвесторы покупают ОФЗ из-за хорошей доходности и высокой ликвидности этих бумаг. "Это хорошая инвестиция", – подчеркнул Костин.