Во Франции произошла "наихудшая из катастроф XXI века"

Министр сельского хозяйства и продовольствия Франции Жюльен Денорманди в субботу сообщил о проблемах, которые возникли у фермеров из-за нескольких весенних заморозков в этом году. Министр описал ситуацию как "наихудшую из всех катастроф XXI века".

По данным министра, от непогоды пострадали сотни тысяч гектаров земель. Посевы уничтожены, заявил Жюльен Денорманди, а по урожаю различных культур нанесен тяжелый удар.

Правительство готовит срочные меры для помощи сельхозпроизводителям. В "зонах сельскохозяйственного бедствия" фермерам будут выплачены компенсации из специального фонда.

Как заявил министр, особенно пострадали французские виноградари. Заморозки нанесли ущерб 90 процентам виноградников. Относительно благополучна ситуация лишь в двух регионах – Эльзас и Шаранту.

Денорманди отметил, что владельцы фруктовых плантаций получат компенсации только в этом году, но виноградарям средства будут выплачиваться и в 2022 году, так как им придется восстанавливать виноградники.

Правительство ищет пути решения и сопутствующих проблем: из-за отсутствия урожая возникнет безработица в как в самом сельхозсекторе, так и в обработке.

Заморозки несколькими волнами прошли по Франции с 6 апреля, пишет ТАСС. Холодный воздух уничтожил почки на деревьях и лозах, так как ночами температура опускалась до минус 6 градусов.