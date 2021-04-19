Чехия исключит "Росатом" из тендера на строительство энергоблока АЭС "Дукованы"

Власти Чехии исключат "Росатом" из списка участников тендера на строительство энергоблока АЭС "Дукованы" на юго-востоке Чехии, заявил вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек в интервью газете "Право".

"Росатом" не сможет участвовать в тендере и в качестве компании-субподрядчика, отметил Гавличек.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш предложил отстранить "Росатом" от участия в тендере, поскольку власти Чехии утверждают, что к взрыву на складах боеприпасов в деревне Врбетице близ города Злин на востоке Чехии в 2014 г. причастны российские спецслужбы.

Между тем правительство Чехии 29 марта включило в список претендентов на участие в тендере "Росатом", американо-канадскую Westinghouse, французскую EDF и южнокорейскую KHNP.

Тендер пройдет после предстоящих 8 и 9 октября выборов в нижнюю палату чешского парламента. Из списка участников тендера уже исключили китайскую China General Nuclear Power.

Стоимость контракта оценивают в 162 млрд крон (6 млрд евро).

Государственное управление по ядерной безопасности Чехии выдало компании Spoleсnost Elektrаrna Dukovany II (оператор АЭС "Дукованы") разрешение на строительство энергоблока.

Сооружение энергоблока должны начать не позднее 2029 г. с вводом в строй в 2036 г. Новый энергоблок заменит на АЭС один из четырех блоков, которые построены в 1985-1987 гг. Остальные блоки продолжат работать до 2045-2047 гг. АЭС "Дукованы" построена в 1987 г. при участии СССР и обеспечивает 20% энергопотребления в Чехии.