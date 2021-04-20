S&P Global Ratings: доллара по 55 не будет, санкции – не последние

Рубль уже не вернется на уровни, предшествующие пандемии, а экономику РФ будут сдерживать, ограничивая финансовые операции, а не только целые отрасли, следует из прогноза международного рейтингового агентства S&P Global Ratings, одного из трех крупнейших в США. Ранее о новых санкциях сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Когда-то после первых санкций рубль с 2014-2015 гг. подешевел почти в 2 раза (доллар вырос до 55 рублей, евро – 60 рублей), а до пандемии все успели привыкнуть к привлекательности евро по 68 рублей, а доллара – за 61 рубль. Но теперь достижение такой стоимости национальной валюты осложняется, и любителям заграничных путешествий возможно уже пора привыкнуть к доллару по 76-80, а евро – по 91-95 рублей.

Все дело в санкциях, которые будут ужесточаться в продолжении исторической поправки Джексона — Вэника, которая в 1974 году добавлена в закон о торговле США для ограничения сотрудничества Запада с СССР и сдерживания Советского Союза. Поправка Джексона — Вэника не отменялась даже во время перестройки при Михаиле Горбачеве и при Борисе Ельцине, которых политики в Европе и США подбадривали, хвалили за демократические перемены. Поправка отменена только в 2012 году, но вместо нее ввели "акт Магнитского".

S&P назвало слабыми недавние санкции США, запретившие финансовым институтам и гражданам США покупать российские гособлигации новых выпусков. Это не помешает частичному наполнению бюджета РФ за счет заимствований и не скажется на финансовом рынке страны, считают в S&P Global Ratings.

В S&P прогнозируют введение против РФ новых санкций в июне и ближайшие несколько лет – ограничения будут усиливаться и против российских заемщиков, включая коммерческие банки и правительство РФ. Это следует из формулировки указа президента США Джо Байдена, напоминают в S&P. Санкции могут вводиться намного обширней и быстрей.

Эта угроза приведет к падению инвестиций в российскую экономику и ухудшит перспективы экономического роста страны, полагают в S&P. Но пока агентство сохраняет рейтинги России в валютных и рублевых обязательствах на прежнем уровне с прогнозом "стабильные".

Переоценка может наступить в июне, когда возможно введут ограничения в рамках закона США "О контроле над химическим и биологическим оружием и запрете их военного использования", предупредили в S&P.

Аналитики агентства отмечают высокую устойчивость РФ к санкциям и внешним глобальным потрясениям, "благодаря сильным ключевым макроэкономическим показателям страны", маленькому российскому госдолгу – около 20% ВВП, и низким тратам на его обслуживание (2,5-2,6% доходов консолидированного бюджета), огромным резервам ЦБ РФ (410 миллиардов долларов) и Фонда национального благосостояния (13,5 триллиона рублей).

Ситуация возможно ухудшиться после исключения российских гособлигаций из международных индексов. Но даже уход иностранцев из рынка гособлигаций не приведет к финансовым потрясениям, но приведет к подорожанию займов.