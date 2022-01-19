Экономист: Запад столкнется с катастрофой

Чем объясняется истерика вокруг отношений с Россией, которая разразилась на Западе? Гость программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1", экономист Михаил Хазин, дал одно из объяснений. Оно касается экономической сферы.

"Есть такой замечательный фильм – "Свадьба в Малиновке". Есть там замечательная фраза: "Какой же ты атаман, если у тебя нету золотого запаса?" – напомнил эксперт. – Вот с золотым запасом очень плохо. Любая истерика что-то за собой скрывает. Обычно не хватает ресурса. Это попытка нахрапом взять то, что в результате сложной длительной операции взять, скорее всего, не получится".

Ни в Западной Европе, в основных странах НАТО и Евросоюза, ни в Великобритании, ни в США нет ресурса для серьезной конфронтации с кем бы то ни было, отметил Хазин. В США практически идет гражданская война, а бывший президент Трамп радуется и признает, что страна катится в ад, называя это "посланием любви".

"Двадцать пять процентов инфляции в промышленном секторе, – охарактеризовал Хазин ситуацию с экономикой США. – Это катастрофа в любой стране, а в США с ее уровнем разделения труда это дикая катастрофа".

У Великобритании свой вопрос: будет ли у нее своя валютная зона? "И тут выясняется, что ее не просто не будет, а не может быть, – подчеркивает эксперт. – И из-за этого вся истерика там. И хоть тушкой, хоть чучелком с мая месяца Джонсон хочет встретиться с Путиным. Потому что единственный человек сегодня, который может помочь Англии получить свою валютную зону, это Путин". В зоне евро такая же катастрофа, поэтому и у Берлина, скорее всего, не получится с валютной зоной.

"Экономический механизм сегодняшнего кризиса – западный, – указал эксперт. – Это тот же самый, который был в СССР в конце восьмидесятых. И они получат по его итогам через несколько лет такую же картину с падением жизненного уровня населения. Только мы этот кризис уже пережили, а вот переживут ли они – это большой вопрос".

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