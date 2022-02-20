ЕС "полон решимости" ударить по себе из-за России

Евросоюз подготовил объемный пакет антироссийских санкций, сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель. Вместе с тем он признал, что их введение нанесет экономический ущерб и самим странам – членам ЕС.

"Мы едины и полны решимости применить санкции в отношении России в случае агрессии против Украины, но эти санкции будут иметь цену и для государств Евросоюза", – предупредил Мишель, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности 20 февраля.

В случае серьезной эскалации ситуации на Украине глава Евросовета пообещал немедленно созвать саммит лидеров стран ЕС, находиться в контакте с партнерами. "Мы хотим использовать все возможные методы, опции на дипломатическом уровне", – отметил Мишель. Одновременно он заявил, что в Евросоюзе не видят никаких признаков деэскалации.

"Мы не можем вечно предлагать оливковую ветвь: если эскалация продолжится, будут введены масштабные санкции", – подчеркнул глава Евросовета.

Он также выразил мнение, что Россия пыталась "разделить Запад", но "добилась обратного эффекта", сплотив страны ЕС, трансатлантических союзников, таких как США и Канада, а также партнеров по всему миру, в том числе Японию, пишет ТАСС.